Ausgerechnet Dragon Ball hat das pinke Godzilla-Design im neuen Film inspiriert

Was haben Godzilla und ein gewisser Held aus Dragon Ball gemeinsam? Eine pinke Transformation! (Bild: © Legendary Pictures / Akira Toriyama)

Im neuen Film “Godzilla x Kong: The New Empire” bekommt das prähistorische und reptilienartige Monster nicht nur stärkere Kräfte, sondern erhält auch einen komplett neuen Look. Interessanterweise erstrahlt Godzilla bei der Steigerung seiner Kraft auch leuchtend Pink, was stark an den Krieger und Helden Son Goku aus Dragon Ball erinnert.

Es ist nicht Super Saiyan Rosé

Jared Krichevsky, der Lead Designer des Films, hat auf Twitter/X diverse Fan-Fragen beantwortet. Dabei kam auch die Frage auf, ob Godzillas neue Form von Black Gokus Super Saiyajin Rosé-Verwandlung aus Dragon Ball Super inspiriert sei. Darauf antwortete der Designer in einem mittlerweile gelöschten Tweet folgendes:

“Ich habe Goku Rosé erst Jahre später gesehen, aber die Basis-Form basiert auf Gokus Kaoi-ken.” Jared Krichevesky auf Twitter/X (Via IGN)

Der neue Look von Godzilla ist also nicht wie Fans glaubten von Black Gokus Super Saiyajin Rosé-Form inspiriert, sondern von Son Gokus Power-Up-Modus Kaio-Ken. Kaio-Ken wird jedoch kaum noch von dem Helden alleine eingesetzt, sondern eher im Fall der Fälle in Zusammenhang mit Super Saiyajin Blue benutzt.

Kaio-Ken ist eine Kampftechnik in Dragon Ball, mit dem der/die Nutzer*in ihr Ki (Energie) vervielfachen können. Die Farbe der Aura ist offiziell rötlich, wie der Zusammenschnitt unten auch zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zu “Godzilla x Kong: The New Empire”.

In weiteren Tweets, die nun ebenfalls gelöscht wurden, verrät Krichevsky mehr Details über den Grund der pinken Farbe. Nachdem das mächtige Monster den Titanen Tiamat besiegt, absorbiert es dessen DNA und das resultiert im neuen, leuchtenden Look. Er enthüllte zusätzlich, dass Godzillas neue, fabulös leuchtende Gestalt nur temporär sein sollte.

In einem Interview mit IGN fügte Direktor Adam Wingard noch hinzu, dass die visuelle Änderung nicht passiert ist, um dem Monster einen frischen neuen Anstrich zu geben. Wingard betonte, dass er diese Änderung als einen wichtigen Teil der Geschichte sieht. Godzilla entwickelt sich hier weiter und die blaue Farbe, die pink wurde, soll das symbolisieren. Eine weitere Parallele zu Dragon Balls Kaio-Ken.

Wie ist eure Meinung zu diesem unerwarteten Zusammenstoß zwischen Dragon Ball und Godzilla?