Scarlett Johansson wäre eine gute Besetzung für C18.

Okay, zugegeben: Eigentlich wünschen wir uns keine Wiederholung eines Realfilm-Desasters wie bei Dragon Ball Evolution. Aber sollte es doch noch einmal dazu kommen, dass eine neue Verfilmung des Mangas und Animes ansteht, haben wir schon sehr genaue Vorstellungen, wer die Rolle von C18 übernehmen sollte: Scarlett Johansson. Das verdanken wir einem Fan und dessen Bild.

Dragon Ball-Android C18 müsste in einer neuen Verfilmung dringend von Scarlett Johansson gespielt werden

Darum geht's: Die Bilder von Samuka Arts erfreuen sich größter Beliebtheit. Der Künstler mischt allerlei Stile und oft auch Menschen mit berühmten Figuren aus der Anime-Welt. Dieses Mal hat er sich dem Gedankenexperiment hingegeben, wie Scarlett Johansson in der Rolle von Dragon Balls Android in C18 aussehen könnte.

Das Ergebnis wirkt beeindruckend. Wenn man es richtig anstellen würde, könnte der Look wirklich sehr gut getroffen werden. Aber am besten verschafft ihr euch direkt selbst einen Eindruck davon, wie Scarlett Johansson in so einer Verfilmung möglicherweise aussehen könnte, wenn sie die Androidin C18 spielt.

So könnte Scarlett Johansson als Dragon Balls C18-Androidin aussehen (Quelle: instagram.com/samukarts).

Aber selbstverständlich muss das nicht heißen, dass eine Verfilmung mit dieser Besetzung auch wirklich gut werden würde. Nichtsdestotrotz stirbt die Hoffnung natürlich zuletzt.

Wir hätten da auch noch ein paar andere Ideen samt Bilder für eine optimale Besetzung vieler Dragon Ball-Charaktere, falls es je zu einer Verfilmung kommt:

Aber freut euch nicht zu früh! Es gibt aktuell überhaupt keine Bestrebungen, die Dragon Ball-Reihe um einen neuen Realfilm mit echten Schauspieler*innen zu erweitern. Oder zumindest wurde bisher noch nichts Entsprechendes angekündigt. Aber immerhin können sich Anime-Fans aktuell zum Beispiel auf die Netflix-Serie zu One Piece freuen, die demnächst als Live Action-Highlight an den Start geht.

Wie findet ihr das Bild und Scarlett Johansson als C18? Wen würdet ihr euch sonst in der Rolle wünschen?