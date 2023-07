Dragon Ball: Henry Cavill verlässt zwar Witcher, aber er wäre perfekt als Bardock - dieses Bild beweist es

Henry Cavill als Bardock? Das passt wie die Faust auf's Auge!

Dragon Ball hatte mit der Real-Verfilmung Dragon Ball Evolution einen Versuch gewagt, Son Goku und die Z-Truppe mithilfe von Schauspieler*innen zum Leben zu erwecken. Doch der Film wurde zu einer so großen Katastrophe, dass dadurch das Franchise indirekt wiederbelebt wurde.

Viele Fans wünschen sich deshalb immer noch eine bessere Version von Dragon Ball Evolution. Zahlreiche Künstler haben sich im Kopf ausgemalt, welche Schauspieler wohl die perfekte Besetzung für eine Real-Verfilmung wären. Ein Zeichner hat nun einen Schauspieler gefunden, der die Rolle von Son Gokus Vater besetzen könnte.

Dragon Ball-Künstler versetzt Henry Cavill in Bardocks Rolle

Der Grafikdesigner Renzo G. hat ein Bild von Henry Cavill erstellt, der die Klamotten und Frisur von Bardock trägt. Der Schauspieler dürfte den meisten von euch aus der Netflix-Serie zu The Witcher bekannt vorkommen. Er verkörperte den Hexer Geralt von Riva in den ersten drei Staffeln, wird aber in der kommenden Staffel durch Liam Hemsworth ersetzt.

Doch sollte Cavill für eine neue Rolle offen sein, wäre er definitiv eine gute Besetzung für Son Gokus Vater Bardock, wie das selbst gestaltete Bild von Renzo G. beweist:

Wieso wäre Cavill der geborene Bardock? Das vom Künstler gestaltete Bild sieht aus wie aus einem Guss. Cavills kantiges Gesicht eignet sich bestens für die Wuschelfrisur von Bardock und sein ernster Blick zeigt, was für ein tougher Krieger in ihm steckt.

Cavill hat bereits durch die Rolle als Hexer einige Erfahrungen im Kampf mit starken Gegnern. Dementsprechend könnte er einen Saiyajin, dessen Volk für den Kampf lebt, gut verkörpern. Außerdem stehen ihm das rote Stirnband und Bardocks Kampfanzug verdammt gut.

Leider wurde bislang immer noch keine Fortsetzung oder Neuinterpretation von Dragon Ball Evolution angekündigt. Doch sollte die Real-Verfilmung in der Zukunft angekündigt werden, wüssten wir schon jetzt die perfekte Besetzung für Bulma, Son Gohan und Son Goku.

Wer ist Bardock eigentlich? Bardock ist Son Gokus Vater und sieht ihm deshalb zum Verwechseln ähnlich. Er war für lange Zeit Freezers Gefolgsmann. Doch als er die Fähigkeit erhielt, in die Zukunft zu sehen, wurden ihm Visionen von Son Goku gezeigt, wie er den Heimatplaneten verließ.

Mit der Zeit wurden ihm Freezers Absichten immer klarer, weshalb er versuchte, seinen Heimatplaneten vor einer Katastrophe zu bewahren. Doch den Ausgang der Geschichte kennen wir: Freezers zerstörte den Saiyajin-Planeten und mit ihm Son Gokus Vater.

