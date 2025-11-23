Neuestes Dragon Ball-Spiel enthüllt, wie Super-Saiyajin 4 Vegeta überhaupt auf seine mächtige Final Shine-Attacke aus Dragon Ball GT gekommen ist

Super-Saiyajin 4 Vegeta ist ziemlich stolz darauf, wie er auf die Final Shine-Attacke gekommen ist. (© Bandai Namco)

Genau wie Son Gokus Kamehameha hat auch Vegeta seine ganz eigene mächtige Attacke, die er in intensiven Kämpfen einsetzt, wenn es richtig brenzlig wird. Während der Final Flash jedem Dragon-Ball-Fan ein Begriff sein dürfte, gibt es noch einen stärkeren Angriff, den Vegeta ausschließlich in seiner Super-Saiyajin-4-Form in Dragon Ball GT eingesetzt hat: die Final Shine Attack.

Mit dem Release von Dragon Ball Gekishin Squadra und Super-Saiyan-4-Vegeta als spielbaren Charakter wurde nun endlich enthüllt, wie Vegeta überhaupt zu dieser mächtigen Attacke gekommen ist.

Vegetas Idee zur Final Shine-Attacke ist pure Langeweile

Im neuen Update von Dragon Ball: Gekishin Squadra sind mehrere neue Charaktere gelandet – darunter endlich auch Vegeta in seiner vierfachen Super-Saiyajin-Form aus Dragon Ball GT, inklusive seiner ultimativen Final Shine Attack.

Wählt ihr SSJ4-Vegeta aus und lässt ihn eine Weile in der Lobby stehen, startet eine besondere Animation: Vegeta beginnt, Energie in seinen Händen zu sammeln, als wäre ihm gerade die Idee zu einer neuen Technik eingefallen.

X-User SLOplays hat die Szene geteilt und zeigt genau diesen Moment, in dem der stolze Saiyajin-Prinz seine nächste mächtige Attacke vorbereitet.

Am Ende der Animationen stellt sich heraus, dass es sich um den mächtigen Energieangriff Final Shine handelt – dieselbe Attacke, die Vegeta bisher nur in Dragon Ball GT und Super Dragon Ball Heroes eingesetzt hat.

Vegeta hat diese zerstörerische Technik also aus reiner Langeweile und ein bisschen Herumprobieren herausentwickelt. Final Shine Attack ist so stark, dass es sogar Planeten auslöschen kann – und für die braucht er sogar nur eine Hand.

Wie oft und wann hat Vegeta Final Shine Attack jemals eingesetzt?

Es gibt nur zwei Momente, in denen Vegeta diesen mächtigen Angriff in der Serie eingesetzt hat. Die Final Shine Attack taucht zum ersten Mal im Kampf zwischen Super-Saiyajin Vegeta und Cyborg Super 17 in Episode 44 von Dragon Ball GT auf.

Das zweite Mal setzt Vegeta die Final Shine Attack in Super Dragon Ball Heroes ein, als er Dark King Fu gegenübersteht, dessen Angriff abwehrt und den mächtigen Energiestrahl aus nächster Nähe abfeuert.

Kennt ihr Final Shine Attack von Vegeta und welche Super-Saiyajin-Form gefällt euch in Dragon Ball am besten?