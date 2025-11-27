One Piece-Leak zu Kapitel 1167 verrät mehr über Shanks' Vergangenheit und seine mysteriöse Verbindung zur Weltregierung

Shanks hatte seine Gründe mit der Weltregierung zu tun zu haben. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eiichiro Oda hat mit der aktuellen Elban-Arc im One Piece-Manga so richtig Gas gegeben und hält sich mit den Enthüllungen kaum noch zurück. Nicht nur ist der berüchtigte “Pirat mit der Augenklappe”, vor dem der Schöpfer vor 18 Jahren gesprochen hatte, aufgetaucht, sondern auch Shanks rückt immer mehr ins Rampenlicht.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden einige Details aus Shanks’ Vergangenheit offenbart und, wie genau er in Verbindung mit der Weltregierung steht.

0:35 Der Egghead-Arc von One Piece zum Abschluss und kennzeichnet den Start eines neuen Abenteuers

Laut Leaks zum kommenden Kapitel 1167 wird sogar Shanks mysteriöse Verbindung zur Weltregierung enthüllt, die sogar indirekt für den Verlust seines Armes am Anfang der Serie verantwortlich sein könnte.

Shanks als Mitglied des göttlichen Ritterordens

Durch die Leaks der beiden Insider und X-User WorstGenHQ und Pewpiece zu Kapitel 1167 entpuppt sich Shanks als ehemaliges Mitglied des göttlichen Ritterordens, das den Fünf Weisen und somit auch dem großen Antagonisten Imu dient.

Shanks’ Zwillingsbruder Shamrock war bereits ein göttlicher Ritter und wurde für seine Kampffähigkeiten gefeiert, was Shanks' Eintritt in den Orden mit Leichtigkeit ermöglichte.

Shanks’ Motive für seinen Beitritt in den göttlichen Ritterorden und wie er damit Leben gerettet hat

Sowohl Pewpiece und WorstGenHQ merken in ihren Beiträgen zu den Leaks an, dass Shanks seinen Zwillingsbruder Shamrock gründlich über die Regierung ausfragt. WorstGenHQ spricht sogar darüber, dass Shanks als Grund für seine Fragen die Absicht des schnellen Aufstiegs in den Rängen nennt.

WortGenHQ enthüllt dabei eines der wichtigsten Details über Shanks: Er befreite als maskierter göttlicher Ritter den legendären Fischmenschen Fisher Tiger aus der Gefangenschaft, der später viele Sklaven auf Mary Joa befreien sollte und die Sonnen-Piraten gründete.

Bei der Befreiung Fisher Tigers soll Shanks laut Pewpiece eine Augenklappe getragen oder sein Auge verdeckt haben. Es handelt sich um den berüchtigten Piraten mit der Augenklappe, von dem Oda vor 18 Jahren gesprochen hatte, also um Shanks.

Der Preis des Lebens als Mitglied der göttlichen Ritter

Noch vor seinem Beitritt in den Ritterorden scheint Shanks laut WorstGenHQs Leaks jedoch einen “Shallow Sea”-Pakt abgeschlossen zu haben. Ob es durch Imu direkt geschehen ist oder durch die Fünf Weisen, ist nicht klar.

Dieser Packt könnte zur Folge gehabt haben, dass sich auf seinem Körper ein sogenanntes Abyss-Mal gebildet hat – wie bei Gunko und den anderen göttlichen Rittern. Das Mal erlaubt es ihm zwar, sich an Orte zu teleportieren, aber auch zwanghaft von den Fünf Weisen, Imu und anderen Rittern beschworen zu werden.

Genau dieses Mal könnte der Grund für den Verlust von Shanks’ Arm in der allerersten Episode und Kapitel von One Piece verantwortlich sein. Mehr zu dieser Theorie erfährt ihr auf der nächsten Seite.