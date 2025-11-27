Morgen geht das große LEGO Star Trek Enterprise-Set für 380 Euro in den Verkauf und es kommt mit einem witzigen Schreibfehler

Ein Sticker auf dem Schiff soll eigentlich einen ikonischen Satz wiedergeben, aber der ist leider falsch geschrieben.

Jonas Herrmann
27.11.2025 | 05:15 Uhr

Beim neuen Star-Trek-Schiff von LEGO hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Beim neuen Star-Trek-Schiff von LEGO hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen.

Am 28. November 2025, also pünktlich zum Black Friday, startet das neue LEGO-Set "Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D" in den Verkauf. Das Modell ist ein echter Hingucker mit 3600 Teilen. Allerdings hat sich offenbar ein fieser kleiner Fehler eingeschlichen.

LEGO-Enterprise kommt mit falschem Motto

Neue LEGO-Sets wie die Enterprise-D aus Star Trek verschickt LEGO vorab immer mal wieder an ausgewählte Influencer und Presse-Vertreter, die die Modelle dann vorab schonmal aufbauen können. Auch Eleen kam so in den Genuss, das große Raumschiff zusammenzubasteln:

Video starten 1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Einem solchen Influencer, dem Podcaster und Reviewer Jay Ong von Jay's Brick Blog, ist dabei über einen lustigen kleinen Fauxpas gestolpert (via GameStar).

Auf einem kleinen Sticker, der im Inneren des Schiffs angebracht wird, ist unter anderem die Seriennummer der Enterprise aufgedruckt. Zudem hat LEGO noch einen Teil eines ikonischen Zitats auf dem Aufkleber verewigt. Im Original geht das Zitat so:

Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.

Den letzten Teil davon hat LEGO auf den Sticker gedruckt. Allerdings ist dabei ein kleiner Fehler passiert. Statt "to boldly go where no one has gone before" steht dort nämlich "to boldy go where no one has gone before".

Ein kleiner Fehler, der bei einem LEGO-Set für knapp 380 Euro aber natürlich trotzdem ziemlich ärgerlich ist. Das Video von Jay Ong dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Wie der Influencer weiter berichtet, hat LEGO in der Vergangenheit bei solchen Fehlern in der Regel nach ein paar Wochen oder Monaten Ersatz angeboten. Gut möglich, dass es so auch in diesem Fall abläuft und es schon bald verbesserte Sticker gibt.

Wie gefällt euch das neue Star-Trek-Set? Wäre euch das mit dem Schreibfehler aufgefallen?

