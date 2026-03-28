Dragon Ball: Son Gohan trägt aus einem ganz bestimmten Grund Piccolos Kleidung – und nicht Gokus

Der junge Son Gohan trägt nicht Piccolos Kleidung, weil er ihn als Vaterfigur sieht oder mehr als Goku respektiert, sondern als Hommage.

Myki Trieu
28.03.2026 | 05:38 Uhr

Son Gohan trägt bis heute im Kampf die namekianische Kampfkleidung. (© Akira Toriyama, Shueisha Toei Animation) Son Gohan trägt bis heute im Kampf die namekianische Kampfkleidung. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

In Dragon Ball hat fast jeder Charakter einen sofort erkennbaren Stil – oft übernehmen Nachfolger*innen der Z-Krieger sogar den Look ihrer Eltern, wie Goten mit Gokus Kampfanzug (Gi) oder Trunks in Vegetas Rüstung.

Son Gohan tanzt hier jedoch komplett aus der Reihe: Statt das Gi seines Vaters zu tragen, wählte er als Kind das Outfit seines Mentors Piccolo – und das liegt absolut nicht daran, dass er Piccolo mehr mag als seinen Vater.

Ein Zeichen tiefen Respekts

Sowohl in der Welt von Dragon Ball als auch in der japanischen Kultur gilt es als besondere Form der Ehrerbietung, die Kleidung des eigenen Meisters zu tragen – als Hommage an die Person, die einen geprägt hat.

Diese Tradition symbolisiert, dass die Lehren des Mentors weitergeführt werden – sei es durch Kampftechniken oder eben durch das äußere Erscheinungsbild. Die Kleidung steht dabei für das Erbe und die Werte des Lehrers, die an die nächste Generation weitergegeben werden.

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Nachdem Son Goku im Kampf gegen Radditz in Dragon Ball Z stirbt, übernimmt Piccolo nicht nur eine Vaterrolle für Son Gohan, sondern wird auch zu seinem ersten echten Mentor in der Kampfkunst.

Deshalb trägt Gohan bis heute noch in Dragon Ball Super – mit wenigen Ausnahmen – ein Outfit, das stark an Piccolos Stil erinnert: ein dunkelviolettes Gi mit rotem Gürtel.

Selbst im Trailer zu Dragon Ball Super: Super Hero trägt Son Gohan das namekianische Gewand von Piccolo:

Video starten 1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Dasselbe Prinzip sieht man auch bei Goku selbst: Sein ikonischer orangefarbener Gi ist eine Hommage an seinen ersten Meister Muten Roshi und Ausdruck seines tiefen Respekts. Falls euch übrigens interessiert, was es mit den unterschiedlichen Schriftzeichen auf Son Gokus Gi auf sich hat, schaut hier vorbei:

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Für Son Gohan ist es nicht nur die Kleidung

Auch wenn Son Gohan selbst nicht mehr aktiv kämpft, spiegelt sich diese Mentalität in seiner Erziehung von Pan in Dragon Ball Super wider. Wenn er und Videl beschäftigt sind, kümmert sich Piccolo um Pan.

Dabei bleibt es nicht nur beim Abholen aus dem Kindergarten: Piccolo übernimmt auch ihr Kampftraining und wird so zu ihrem Mentor. Auf eine gewisse Weise ist das auch Gohans Art, seinem eigenen Meister weiterhin die größte Ehre zu erweisen – indem nun auch seine Tochter unter Piccolos Lehren aufwächst.

Welchen Kampfstil wird Pan eurer Meinung nach am Ende der Serie ausüben, und wünscht ihr euch, dass Son Gohan zukünftig in Dragon Ball Super aktiver dabei ist?

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