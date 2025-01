Von wegen nur mehr Kraft: Son Gohan profitiert mehr als ursprünglich gedacht von der Verwandlung zum Super-Saiyajin und Dragon Ball: Sparking! Zero verrät den Grund dafür

Nun gibt es endlich die offizielle Antwort auf die Frage, weshalb Son Gohan als Super-Saiyajin keine Brille trägt. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Im Jahr 2024 feierte das langlebige Anime- und Manga-Franchise Dragon Ball sein 40-jähriges Jubiläum. In diesem Rahmen sind zahlreiche Specials wie der neue Anime Dragon Ball Daima oder der Budokai-Tenkaichi-Nachfolger Dragon Ball: Sparking! Zero erschienen.

Nebst den gewohnten Kämpfen in dreidimensionalen Arenen bietet das Spiel Einblicke in spannende Was-wäre-wenn-Szenarien sowie in die Hintergründe von Dragon Ball. Einen davon möchten wir euch vorstellen.

Dragon Ball: Sparking! Zero über Saiyajins und Sehkraft

In Dragon Ball: Sparking! Zero könnt ihr Unterhaltungen der Nebencharaktere Chi-Chi, Bulma und Videl zuhören. Das ist eine Möglichkeit, mehr über die bekannte Dragon-Ball-Welt zu erfahren.

X-User und Dragon-Ball-Fan @SLOplays ist beim Zocken ein kleines, aber feines Detail aufgefallen, das mehr über die Transformation zum Super-Saiyajin verrät.

Und zwar ausgerechnet über die Sehschwäche von Son Gohan, die mit der Verwandlung zu verschwinden scheint:

Und zwar besprechen Bulma und Videl übersetzt Folgendes:

Bulma: „Er nimmt seine Brille ab, wenn er zum Super-Saiyajin wird, oder?“ Videl: „Yep! Er sagt, dass seine Sicht so viel besser wird, dass die Brille es ihm tatsächlich erschwert, gerade zu sehen.“

Das dürfte Spider-man-Fans und Meme-Kenner*innen an die Szene aus den alten Filmen erinnern, in der Peter Parker nach seiner Verwandlung zu Spider-man vor dem Spiegel entdeckt, dass sich seine Sehkraft verbessert hat und er keine Brille mehr benötigt. Das trifft auch auf Son Gohan zu – zumindest, wenn er sich in einen Super-Saiyajin verwandelt.

Wie witzig wäre das bitte, wenn Akira Toriyama beziehungsweise Super-Mangaka Toyotarou sich von genau dieser Szene hätten inspirieren lassen?

Jahrelange Fan-Vermutung wurde bestätigt und das ist die Bedeutung für die Transformation

Lassen wir den Spaß wieder beiseite, halten wir fest, dass diese Erkenntnis wohl zum ersten Mal über eine offizielle Quelle kommuniziert wurde. Dragon-Ball-Fans stellten sich im Internet bereits mehrfach die Frage, wieso Son Gohan nach der Verwandlung zum Super-Saiyajin seine Brille wegwerfe. Nun liegt mit dieser Unterhaltung in Dragon Ball: Sparking! Zero endlich eine Antwort vor.

Son Gohans Sehkraft wird bei der Transformation zum Super-Saiyajin tatsächlich besser. Das steht entgegen der bisherigen Annahme, dass die Transformation lediglich der Steigerung der eigenen Kampfkraft diene.

Dieses neue Detail beweist, dass sich sämtliche körperliche Attribute wie etwa die Sehkraft verbessern.

Bei den Transformations-Profis Son Goku und Vegeta ging das Detail bisher unter, weil sie nicht von sichtbaren körperlichen Beeinträchtigungen betroffen sind.

3:13 Dragon Ball: Sparking! Zero-DLC 1 enthüllt Beast-Gohan als einen der neuen spielbaren Charaktere

Autoplay

Die neue Information öffnet weiteren Was-wäre-wenn-Szenarien natürlich direkt die Türen. Kann Son Goku im hohen Alter dem Gang zum Ohrenarzt mit einer lange andauernden Super-Saiyajin-Transformation entgehen? Welche Attribute werden bei der Verwandlung noch verbessert? Ist das Potenzial der Saiyajins noch höher als bisher angenommen?

Ob wir auf solche Fragen Antworten bekommen, ist unklar. Für neuen Gesprächsstoff rund um das beliebte und faszinierende Dragon-Ball-Universum ist damit aber gesorgt.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie findet ihr die neue Erkenntnis beziehungsweise die Bestätigung der jahrelangen Vermutung? War für euch schon von Anfang an klar, dass die Super-Saiyajin-Transformation mehr als nur die Kampfkraft verbessert?