Dragon Ball: Sparking! Zero hat ganz schlechte Nachrichten für Multiplayer-Fans: Splitscreen könnt ihr euch abschmieren

Ein lokaler Split-Screen-Modus? Wird es in Dragon Ball: Sparking! Zero leider nicht geben.

Dragon Ball: Sparking! Zero gilt als Nachfolger der Budokai Tenkaichi-Reihe. Es soll insgesamt 164 Charaktere geben, mit denen Anime-Fans aufeinander losgehen können. Doch ganz so wie bei Budokai Tenkaichi wird es wohl nicht zugehen. Gemütliche Runden auf der Couch werden nämlich laut dem Produzenten, Jun Furutani, wegfallen.

Dragon Ball: Sparking! Zero kommt ohne Split-Screen

Welches Feature wird fehlen? Wie Furutani verriet, wird es keinen lokalen Split-Screen-Modus geben. Somit müssen Spieler*innen alleine auf dem Sofa Platz nehmen, denn als Alternative bleiben nur der Online- und der Singleplayer-Modus.

Twitter-User LaunSSJ hatte die Gelegenheit, mit dem Produzenten des Spiels und einem weiteren Produzenten, Ryo Mito, zu reden. In dem Gespräch erfuhr der User von dem fehlenden Feature, das Fans in der Budokai Tenkaichi-Reihe noch genießen konnten:

Wieso fehlt das Feature? Das Problem liegt nicht beim Entwicklerteam, sondern wohl bei Sony und Microsoft. Bei der PS- bzw. Xbox-Version gäbe es Probleme, den lokalen Split-Screen einzubauen.

Der User spekuliert, dass Sony und Microsoft möglicherweise so die Verkaufszahlen der eigenen Konsolen steigern wollen. Dadurch, dass Spieler*innen nur noch online gegeneinander antreten können, benötigt jede*r von ihnen eine eigene Konsole. Dementsprechend würden sich mehr PS5- und Xbox Series X|S-Konsolen verkaufen. Hierbei handelt es sich aber nur um Spekulation.

Könnt es in Zukunft kommen? Das Team versucht, eine Lösung für das Problem zu finden. Somit ist der geteilte Bildschirm noch nicht vom Tisch. Es könnte sein, dass er mit einem zukünftigen Update nachgereicht wird. Es sei nämlich nicht das erste Mal, dass sich solch ein Problem ergeben würde, vor allem bei der Anpassung auf Series S.

Fans sind traurig über fehlendes Feature

Ist das fehlende Feature so schlimm? In den Kommentaren auf reddit schreiben viele User, dass sie dieses Feature vermissen werden. cablenetwork schreibt beispielsweise, dass es für ihn ein Zeil seiner Kindheit war, die alten Budokai Tenkaichi-Spiele im lokalen Split-Screen-Modus zu spielen.

Dem stimmen viele User zu. Das fehlende Feature sei sowohl für kompetitive als auch für Casual Gamer ein Manko. Einige hoffen, dass das Feature mit einem kommenden Patch nachgereicht wird.

Was bietet Sparking! Zero sonst noch? In Sparking! Zero wird es neben dem Versus-Modus einen Story-Modus geben, der laut LaunSSJ nach den Ereignissen von Budokai Tenkaichi 3 einsetzt. Es gibt sogar einige What If-Szenarien, die zeigen, wie die Geschichte alternativ hätte verlaufen können.

Der Titel setzt auf realistischere Effekte: Sowohl die Umgebung als auch die Kleidung sollen im Laufe des Kampfes zerstört werden können. Auch Wettereffekte sollen dabei eine Rolle spielen.

Was ist eure Meinung zum fehlenden Split-Screen-Modus?