Dragon Ball: Sparking! Zero - Das Zocken auf einer einzelnen Karte im Splitscreen-Mode ist vorbei, eine Mod fügt 39 neue Karten zum gemeinsamen Prügeln hinzu

Die Kämpfe im Raum von Geist und Zeit sehen schon ziemlich karg aus - damit ist dank einer Mod Schluss.

17 Jahre nach der Veröffentlichung von Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 ist dessen Nachfolger Dragon Ball: Sparking! Zero mit einem frischen Namen auf dem Markt erschienen. Der Arena-Prügler legte mit über 3 Millionen verkauften Einheiten in den ersten 24 Stunden einen äußerst erfolgreichen Start hin. Das bedeutet jedoch nicht, dass in dem Spiel kein Verbesserungspotenzial steckt.

Mod fügt neue Karten hinzu – auch für den Splitscreen-Modus

Ein Punkt, der auch laut unseres Tests von Dragon Ball: Sparking Zero auf GamePro noch verbessert werden könnte, wäre der lokale Splitscreen-Modus. Wenn ihr mit euren Freund*innen vor Ort eine Runde spielen wollt, steht euch dafür lediglich eine einzige Karte zur Auswahl, die obendrein ohne Zerstörungseffekte auskommen muss.

Damit soll jetzt Schluss sein – zumindest für die Besitzer*innen der PC-Version. Die können sich nämlich nun die Mod “Let’s Fight Somwhere Else (LFSE)“ von Sora101Ven über Nexusmods herunterladen. Auf der Seite zur Mod findet ihr auch die komplette Liste mit neuen Karten.

Die Inhalte der Mod: Aktuell (Stand: 18. Oktober 2024) fügt die Mod dem Spiel 39 neue Karten hinzu, die euch in der Map-Auswahl zur Verfügung stehen. Darin sind teilweise Karten enthalten, die es nur im Story-Modus gibt, aber auch solche aus Cutscenes oder gar den Menü-Auswahlbildschirmen sind mit dabei.

Zusätzlich dazu ist es definitiv ein kleines Highlight, dass ihr die neuen Maps mit euren Freund*innen im Splitscreen-Modus zocken könnt.

Mit zwei Einschränkungen muss die Mod derzeit dennoch auskommen. Zuerst wäre da die Tatsache, dass ihr die Maps nicht im Online-Modus auswählen könnt. Zusätzlich dazu verfügen die Karten nicht über eine Zerstörungsphysik wie die offiziellen Arenen. Das dürfte aber besonders im Splitscreen-Modus kein Problem sein, weil wir es dort nicht anders gewohnt sind.

11:01 Dragon Ball: Sparking! Zero enthüllt alle Kämpfer und das Roster ist RIESIG!

In Anbetracht der Masse an neuen Inhalte ist es schade, dass Konsolen-Spieler*innen von Dragon Ball: Sparking! Zero sich im Splitscreen-Modus weiterhin mit der einzelnen Karte abfinden müssen. Da bleibt uns nur, gespannt abzuwarten, ob in Zukunft weitere Karten nachgepatcht oder durch DLCs nachgeliefert werden.

Wäre die Mod etwas für euch oder findet ihr den Splitscreen-Modus ohnehin nicht so interessant?