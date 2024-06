Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt nun doch einen Splitscreen-Modus, aber nicht wie die Budokai-Vorgänger

Doppelt hält besser und das gilt natürlich auch für Son Goku in Dragon Ball Sparking Zero.

Dragon Ball-Fans dürfen sich freuen: Ihr könnt auch in Dragon Ball: Sparking! Zero wieder im lokalen Splitscreen-Multiplayer gegeneinander antreten, obwohl es erst eine Absage für diesen Modus gab.

Die Macher haben die bereits in den Budokai-Vorgängern sehr beliebte Variante zu Spielen jetzt doch noch eingebaut. Aber wir müssen einige Einschränkungen dabei in Kauf nehmen und die Entwickler*innen erklären jetzt auch, warum.

Dragon Ball Sparking Zero bekommt doch noch einen Splitscreen-Multiplayer, wenn auch mit Einschränkungen

Darum geht's: Es dauert nicht mehr allzu lange, dann erscheint mit Dragon Ball Sparking! Zero endlich der vierte Teil der Budokai Tenkaichi-Reihe und wir können uns wieder epische Kämpfe mit unseren Lieblings-Animefiguren liefern. Bis vor Kurzem hieß es allerdings, dass wir auf einen lokalen Multiplayermodus mit Splitscreen komplett verzichten müssten. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so!

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zu Dragon Ball: Sparking! Zero ansehen:

1:42 DRAGON BALL: Sparking! ZERO hat endlich ein Releasedatum und wir freuen uns auf den Story-Prügler

Jetzt also doch: Wie Producer Jun Furutani in einem neuen Video zu den vielen verschiedenen Spielmodi von Dragon Ball Sparking! Zero erklärt, haben die Entwickler*innen doch noch eine Möglichkeit zum lokalen Multiplayer eingebaut. Ihr könnt also auch zu zweit auf der Couch gegeneinander antreten, wenn ihr das wollt.

Aber nicht wie früher: Einen ausgewachsenen Splitscreen-Modus mit allen Funktionen solltet ihr allerdings nicht erwarten. Stattdessen steht die Möglichkeit nur in einer einzigen Stage zur Verfügung und ihr müsst bei der Charakterauswahl nacheinander entscheiden, wer mit welcher Figur in die Schlacht ziehen will. Aber immerhin geht es überhaupt, das ist doch schon mal etwas.

Warum diese Entscheidung? Der Dragon Ball Sparking Zero-Producer erklärt, wieso der Splitscreen nachträglich eingebaut wurde und warum es zu diesen Einschränkungen dabei gekommen ist:

"Unser Fokus für dieses Spiel war zu sehen, wie weit wir damit kommen, Spieler*innen wirklich zu den Dragon Ball-Charakteren werden zu lassen. Wir wollten Effekte zeigen, wie dass der Wind um euch herum weht oder dass sich das Wetter ändert, wenn ihr euer Ki aufladet, und Felsen und Gebäude, die dynamisch durch die schiere Kraft der Kämpfe zerstört werden und dafür die Power der neuesten Konsolengeneration ausnutzen. Mit diesem Ziel war es schwierig, lokalen Splitscreen-Multiplayer einzubauen und dabei trotzdem diese Kernelemente beizubehalten, also haben wir das Spiel mit Online-Multiplayer und Offline-Singleplayermodus im Kopf entwickelt."

Darum machen sie es doch noch: Im selben Atemzug erklärt der Dragon Ball Sparking Zero-Producer dann aber auch noch, wieso sich das Studio letztlich doch noch dazu entschieden hat, nachträglich einen abgespeckten Splitscreen-Modus einzubauen:

"Wir wollten immer, dass so viele Menschen wie möglich in der Lage sind, das Spiel in unterschiedlichsten Situationen zu spielen. Nachdem wir lange darüber nachgedacht haben, haben wir uns dazu entschlossen, den Splitscreen-Multiplayermodus exklusiv in der Hyperbolic Time Chamber-Stage zu implementieren. Da die Charakter-Auswahl ursprünglich für Singleplayer-Gameplay designt wurde, wird es unglücklicherweise zu einer kleinen Unannehmlichkeit bei der Charakter-Wahl vor einem Splitscreen-Kampf kommen. Es kann immer nur ein Spieler einen Charakter auswählen und nicht zwei Spieler*innen gleichzeitig. Wir hoffen trotzdem, dass dieser Modus es Spieler*innen erlaubt, lokale Matches mit ihren Freund*innen und der Familie zu genießen."

Wann kommt Dragon Ball: Sparking! Zero? Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber nicht mehr allzu lange. In weniger als einem halben Jahr ist es schon soweit: Dragon Ball Sparking! Zero soll am 11. Oktober erscheinen, und zwar für die PS5, den PC und die Xbox Series S/X. Die Last Gen-Konsolen und Nintendo Switch bleiben außen vor.

Freut ihr euch auch so darüber, dass es jetzt doch einen lokalen Multiplayer gibt, oder hättet ihr den sowieso nicht genutzt? Seid ihr von den Einschränkungen enttäuscht?