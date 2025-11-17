"Ich habe meinem Nachbarn eine Toilette zum Geburtstag geschenkt und jetzt redet er nonstop darüber" - Animal Crossing-Fans sprechen über ihre merkwürdigsten Geschenke

Eine neue Toilette kann schon etwas Schönes sein. Das finden auch eure Nachbar*innen in Animal Crossing.

Animal Crossing ist eine Lebenssimulation. Während ihr eurem Alltag auf dem Dorf oder der Insel nachgeht, könnt ihr euch mit euren Mitmenschen (oder im Fall von AC: -tieren) anfreunden. Und wie macht ihr das am besten? Mit Geschenken natürlich! Doch passt auf, womöglich wird euer nächstes Geschenk der neue Mittelpunkt des Lebens eurer Nachbar*innen.

Toiletten-Geschenk begeistert AC-Nachbarn und bringt uns zum Lachen

Auf Reddit entdecken wir die skurrile Geschichte des Users Big_Pension6369. Der erzählt, wie er zum Geburtstag eines Nachbars keine besonders edlen Geschenke zur Verfügung hatte und sich deswegen für die Toilette entschieden hat, die gerade herumlag. Der Klassiker.

Große Folgen: Seitdem der Nachbar das Geschenk erhalten hat, spricht er über nichts anderes mehr. Er würde Big_Pension6369 jedes Mal erzählen, dass er sich wirklich verstanden fühle. Außerdem hat er sein Haus umdekoriert, sodass die Toilette im Mittelpunkt steht.

Während das den Redditor Big_Pension6369 anfangs zum Schmunzeln gebracht hat, fragt er sich nach zwei Tagen im Spiel, wann die Besessenheit des Nachbarn endlich ein Ende nehmen wird. Es ist schon komisch, wovon sich die Nachbar*innen in Animal Crossing faszinieren lassen.

Weitere skurrile Geschenk-Obsessionen aus der Community

Mit dieser Geschichte ist der User nicht allein. Stattdessen verleitet Big_Pension6369 mit seiner oder ihrer Erzählung die Menschen dazu, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten.

Zum Beispiel gibt es da den Katzen-Nachbarn Gunnar, der dafür bekannt ist, sein Katzenklo zu verschenken. Da hat sich jemand bei Nintendo wohl einen Scherz erlaubt – hoffentlich ist das Kistchen wenigstens geputzt.

Der Redditor marcosParadox teilt hingegen ein Foto des Maus-Nachbarn Charlie, der sich gerade auf einer Toilette befindet. Er habe ihm einst eine Toilette zum Geburtstag geschenkt und seitdem würde Charlie wohl immer mindestens drei Exemplare bei sich zu Hause ausstellen.

So sieht es aus, wenn die Toiletten-Obsession nicht nachlässt.

Die skurrile Faszination der Dorfbewohner*innen beschränkt sich nicht nur auf Toiletten.

Der Redditor grumblebuzz schreibt zum Beispiel, dass er es bereut, seinen Nachbar*innen Silvesterhüte und Weihnachtspullis an den Feiertagen geschenkt zu haben. Sie seien daraufhin das ganze Jahr mit der Kleidung herumgelaufen, ohne Rücksicht darauf, wie unpassend das womöglich sei. Sein Fazit: „Sie halten sich merkwürdigerweise an solch zufälligen Dingen fest.“

Kleiner Tipp an der Stelle: Wenn euch das Outfit eines oder einer Inselbewohner*in stört, könnt ihr das in New Horizons bei Melinda anbringen. Dann sollte das Tierchen die Kleidung irgendwann wechseln. So solltet ihr immerhin dem Problem von grumblebuzz mit den Festtagsoutfits aus dem Weg gehen können.

Habt ihr euren Dorfbewohner*innen ebenfalls schon einmal etwas geschenkt, von dem sie ungewöhnlich besessen waren?