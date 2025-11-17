Pokémon-Legenden Z-A: Spieler verkaufen ihre Shinys auf eBay und Vinted - für ein komplettes Bundle könnt ihr bis zu 250 Euro hinlegen

Shiny Pokémon selbst fangen oder einfach kaufen? Im Jahr 2025 stehen euch die Möglichkeiten offen.

Seit der Veröffentlichung von Pokémon-Legenden: Z-A ist rund ein Monat vergangen. Das ist bei den 25 bis 30 Stunden Spielzeit genug, um die Hauptstory des neuen Spin-offs abzuschließen. Um die Wartezeit bis zur Veröffentlichung des Mega-Dimension-DLCs totzuschlagen, könnt ihr Nebenmissionen angehen, in der Rangliste des Online-Spiels aufsteigen oder Shinys sammeln.

Wilde Shiny Pokémon gesichtet - auf eBay und Co.

Es ist in der Pokémon-Community nichts Ungewöhnliches, dass Personen seltene Taschenmonster untereinander tauschen. Das ist schließlich auch der Sinn der Spiele. Seit einigen Jahren bieten aber auch immer mehr Spieler*innen ihre seltenen Exemplare gegen Geld anstatt andere Pokémon an.

3:33 Pokémon-Legenden: Z-A DLC "Mega-Dimension" zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

Autoplay

Das ist nun auch bei Pokémon-Legenden: Z-A der Fall. Sowohl auf eBay als auch auf Vinted haben wir Angebote von schillernden Pokémon entdeckt, mit denen sich die eigenen Teams etwas aufpolieren lassen. Die Angebote reichen von einem Euro für ein einzelnes Taschenmonster bis zu 250 Euro für eine komplette Sammlung mit mehr als 230 Exemplaren mit perfekten Werten.

“Passives“ Einkommen: Pokémon-Legenden: Z-A hat die Shiny-Jagd gegenüber den bisherigen Spielen deutlich vereinfacht. Wenn ihr euch durch Illumina City bewegt und einem schillernden Pokémon begegnet, es aber nicht fangt, verschwindet es nicht direkt wieder wie bei den bisherigen Spielen.

Stattdessen speichert das Spiel bis zu zehn Exemplare auf der Karte. Dadurch haben Sammler*innen bereits zahlreiche Orte für sich entdeckt, bei denen sie hin und her laufen können, um so viele Shinys wie möglich zu spawnen. Das lässt sich teilweise auch mit einem Gummiband am Joystick lösen, sodass ihr gar nicht aktiv zocken müsst.

Dadurch lassen sich die schillernden Pokémon ohne großen Aufwand nebenher spawnen und sich ein passives Einkommen an den Monstern verdienen – bei den Preisen von rund einem Euro pro Pokémon verdient ihr euch damit aber nicht gerade eine goldene Nase.

Z-A-DLC kommt im Dezember

Der DLC Mega-Dimension erscheint am 10. Dezember 2025 und kostet rund 30 Euro. Die Erweiterung kommt mit einer neuen Story daher, die euch über einen Dimensionsriss in ein alternatives Illumina City befördert. Dort begegnet ihr neuen Pokémon und noch mehr Mega-Entwicklungen.

Wie viele Shinys habt ihr in Pokémon-Legenden: Z-A und könntet ihr euch jemals vorstellen, Geld dafür auszugeben?