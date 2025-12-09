"Ich würde kotzen!" - Dragon Ball-Fans realisieren, dass Kämpfe aus der Ego-Perspektive ziemlich hektisch sind

Eine neue Dragon Ball-Mod zeigt die Kämpfe in Sparking! Zero aus der Ego-Perspektive. Der Community wird allein beim Zuschauen übel – aber wünschen sich eine VR-Version!

Myki Trieu
09.12.2025 | 06:07 Uhr

Ego-Perspektive in Sparking! Zero begeistert Fans, fühlt aber auch zu Unwohlsein. (© Bird Studio, Shueisha Toei Animation) Ego-Perspektive in Sparking! Zero begeistert Fans, fühlt aber auch zu Unwohlsein. (© Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Die epischen und intensiven Kämpfe sind das Hauptaugenmerk und das Kernstück von Dragon Ball – jeder Fan ist sich dessen bewusst. Woran die Community jedoch weniger gedacht hat, ist, wie hektisch und fast schon schwindelerregend die Kämpfe aus der Sicht der Figuren sein können.

Mit einer neuen Mod zu Dragon Ball: Sparking! Zero können Fans nun die Kämpfe im Spiel auch in der Ego-Perspektive bestreiten. Der Community wurde dabei recht schnell klar: Schon beim Zuschauen wird einem schlecht!

Neue Mod lässt Fans die Kämpfe aus der Sicht der Figuren erleben

Seit einigen Tagen gibt es eine neuen First-Person-Modifikation für den beliebten Kampfspiel-Ableger Dragon Ball: Sparking! Zero. Während die Mod innerhalb der Community komplett viral auf X geht und dort extrem gefeiert wird, realisieren viele auch, wie hektisch und chaotisch so ein Kampf in Dragon Ball eigentlich sein kann.

Die Beiträge der X-User Warrior9983 und FrostysPov sind die perfekte Beispiele für die Reaktionen auf die Mod. Sie zeigen in ihren geteilten Video-Ausschnitt jeweils einen modifizierten Kampf mit Broly oder Dämon Boo.

Hier seht ihr das geteilte Video des Kampfes zwischen Gogeta und Broly in Sparking! Zero aus der Ego-Perspektive von Warrior9983:

“Sparking Zero in Ego-Perspektive ist absolut abgedreht! Ich würde kotzen, wenn das VR wäre.”

Das Original stammt von YouTuber RikudouFox, der in seinem Video noch weitere Kämpfe aus der Ego-Perspektive mit der Mod zeigt. Das Video sieht ihr hier:

Die Ego-Perspektive würde so manche Fans zum Würgen bringen – trotzdem wollen sie sie haben

Neben Warrior9983 gibt es noch mehr Fans, die sich nur beim reinen Zuschauen schon fast übergeben müssen (via User LiveMelliemel), Kopfschmerzen dadurch bekommen oder denen schwindelig wird (via User IonKnowYouDog und  Oddiny). Trotzdem feiern die Fans diese neue Sichtweise zu den Kämpfen in Dragon Ball.

User Badskwall und ArtOfWuj fassen die Reaktionen und die Meinungen der Community in ihren Kommentaren perfekt zusammen:

“Was für eine Hölle es zu spielen, aber das sieht echt verdammt cool aus!”

Von Badskwall

“Ich liebe es so sehr. Ich brauche das so schnell wie möglich!”

Von ArtofWuji

Fans sind von der Mod so begeistert, dass sie sich nun einen VR-Ableger mit genau diesem Feature für Dragon Ball wünschen – oder sich nostalgisch an das Dragon Ball Z-Kinect-Spiel auf der Xbox One zurückerinnern.

Dass die Mod Schwindel verursacht kann oder seinen Spieler*innen durch die schnelle Action sogar noch mehr abverlangt, scheint dabei eher nebensächlich zu sein. In einem Punkt ist sich die Community jedoch einig: Ein neues Dragon Ball-Spiel in VR muss her! Zur Not wird ein Eimer bereitgestellt.

Würdet ihr ein Dragon Ball-Spiel in VR spielen und wie findet ihr die Kämpfe aus der Ego-Perspektive?

"Ich würde kotzen!" - Dragon Ball-Fans realisieren, dass Kämpfe aus der Ego-Perspektive ziemlich hektisch sind

"Ich würde kotzen!" - Dragon Ball-Fans realisieren, dass Kämpfe aus der Ego-Perspektive ziemlich hektisch sind

