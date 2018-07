Der legendäre Super-Saiyajin Broly kommt im neuen Kinofilm offenbar ganz groß raus. Dragon Ball Super: Broly verpasst dem Berserker einen neuen Anstrich.

Der neue Kinofilm macht Broly aber nicht nur offiziell zum Teil des Dragon Ball-Kanons, sondern gibt dem Charakter wohl auch mehr Motivation sowie einen neuen Look. Der wurde jetzt durch eine neue Reihe an Spielfiguren enthüllt, die Broly in Aktion zeigen.

Sammelfigürchen enthüllen das Design: Im Teaser-Trailer und auf dem Poster zum neuen Dragon Ball-Film war Broly nicht in seiner ganzen Pracht zu sehen. Das erledigen jetzt die Sammelfiguren, die das komplette Design von Kopf bis Fuß zeigen. Sie stammen vom offiziellen Twitter-Account der V-Jump.

Interessanterweise erinnert Brolys Outfit an die Rüstung der Freezer-Force. Seine Super Saiyajin-Form sieht allerdings noch fast genauso aus wie in den Dragon Ball Z-Kinofilmen.

Bei einigen Fans kommt das neue Design aufgrund der offenbar besser passenden Proportionen sehr gut an.

Zum Vergleich: So war der Look seiner Basis-Form früher.

Broly is so much better proportioned thanks to the new art style than he was initially. He is no longer the weirdly shaped mess he was before IMO. #broly #dragonballsuper pic.twitter.com/vL9rZCwXUX