Dragon Ball Super: Bild zeigt Jiren als echten Menschen und er macht uns mehr Angst als im Anime

Eigentlich sieht Jiren ganz knuffig aus.

In den letzten Tagen haben wir euch bereits einige Schauspieler*innen vorgestellt, die bei einer möglichen Live-Action-Verfilmung von Dragon Ball die Rollen perfekt besetzen würden. Darunter fallen Andrew Garfield als Son-Gohan, Jackie Chan als Son-Goku und Milla Jovovich als Bulma.

In einer möglichen Verfilmung des großen Turniers aus Dragon Ball Super, das die gesamte Galaxie umfasst, würde auch der mächtige Krieger Jiren eine große Rolle spielen. Eine Fan-Zeichnung zeigt, wie der stärkste Krieger des 11. Universums möglicherweise aussehen könnte (via 3djuegos.com).

Dragon Ball Super: So würde Jiren in Echt aussehen

Jiren lässt sich auf den ersten Blick gar nicht ansehen, was für ein starker Kämpfer er ist: Er große, schwarze Pupillen und eine nur angedeutete Stupsnase. Durch die fehlenden Haare sieht Jiren eher aus wie eine Mischung aus einem Baby und einem Insekt, das man nicht für einen mächtigen Krieger halten würde.

Doch sollte es in der Zukunft zu einer Real-Verfilmung kommen, würde uns folgender Jiren Angst machen:

So sähe Jiren in einer Live-Action-Adaption aus.

Auf dem Bild ist die Augenbrauenpartie von Jiren deutlich ausgeprägter und die Augen sind nicht mehr so groß wie zuvor, sondern zu zornigen Schlitzen geformt. Der Kopf sieht außerdem eher aus wie der eines Menschen. Doch statt der Löcher am Kopf, die eigentlich seine Ohren sind, sind bei der realen Variante Menschenohren zu sehen.

Der Rest von Jiren ist dafür sehr gut umgesetzt: Wir sehen einen massigen Muskelprotz mit fliederfarbener Hautfarbe, der uns vermutlich mit einem Fingerschnipsen durch Wände bugsieren würde. Mit dieser Erscheinung macht uns Jiren deutlich mehr Angst als die Anime-Variante.

Leider ist nicht klar, wer der Künstler dieses Bildes ist. Doch er zeigt eindrucksvoll, wie wir uns Jiren in einer Live-Action-Adaption vorstellen würden.

Achtung, kleine Spoiler: Wir verraten in den folgenden Absätzen Details zu den Ereignissen während des Turniers. Wollt ihr euch nicht spoilern lassen, solltet ihr das Ende des Artikels überspringen.

Ist Jiren wirklich so stark? Jiren gilt als mächtigster Krieger des 11. Universums, der sogar einen Gott der Zerstörung wie Beerus übertrifft. Im Kampf gegen Son-Goku und Vegeta steckt er die gegnerischen Angriffe mühelos weg und treibt die beiden Saiyajins so an ihre Grenzen. Das Ganze geht sogar so weit, dass Son-Goku und Vegeta neue, mächtige Kraftstufen erreichen.

Doch nach dem Ausgang des Turniers, das übrigens keiner der beiden gewonnen hat, entwickelt sich eine Freundschaft zwischen Jiren und Son-Goku. Die beiden versprechen, den Kampf irgendwann in der Zukunft fortzusetzen.

Was haltet ihr von der menschlicheren Form von Jiren?