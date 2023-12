Geniales Dragon Ball Z-Cosplay beleuchtet Cells Anfänge

Cell war nicht immer so stark wie in Dragon Ball Z.

In Dragon Ball Z bekommen es Son-Goku und die Z-Truppe mit vielen Gegner zu tun. Einer von ihnen ist Cell, der zu den stärksten Cyborgs der Galaxie gehört. In einer GamePro-Umfrage habt ihr ebenfalls bestätigt, dass Cell für euch einer der besten Bösewichte ist.

Kein Wunder also, dass Cell mit Cell Max ein Comeback in Dragon Ball Super feierte. Doch wie stand es eigentlich um die Ursprünge von Cell? Ein Cosplayer zeigt nun, wie harmlos Cell in seinem Anfangsstadium war.

Dragon Ball Z-Cosplayer zeigt Cells als Larve

Was ist das für ein Cosplay? Auf X (ehemals Twitter) zeigt SaikyoDevin ein Cosplay als Dr. Gero. Dabei handelt es sich um den Wissenschaftler, der mehrere Cyborgs erfunden hatte. Eines seiner Werke ist der Cyborg Cell, den er beim Cosplay als Larve im Arm hält:

Der Cosplayer trägt ein detailgetreues Kostüm von Dr. Gero. Selbst die Frisur, die spitzen Ohren und der Bart gleichen der Vorlage bis ins Detail. Das Ganze unterstreicht der Cosplayer zudem mit einer fiesen Lache.

Die Cell-Attrappe in seinen Händen sieht so aus, als sei sie echt und würde jeden Moment die Person anspringen, die ihr zu nahe kommt.

Wieso ist Cell eine Larve? Cell war nicht immer der starke Kämpfer, den wir aus dem Anime kennen. Er stammt aus der gleichen Zeitlinie wie Future Trunks und reiste in die Vergangenheit, um Menschen zu absorbieren und so zu einem vollkommenen Wesen zu werden.

Allerdings war die Zeitreisekapsel, die sich in seiner Zeitlinie befand, zu klein für ihn. Deshalb entwickelte er sich wieder zu einem Ei zurück, um in der Vergangenheit wieder zu schlüpfen. Nach dem Larvenstadium fing er wieder an, Menschen zu absorbieren, um wieder an Stärke zu gewinnen.

Moro gilt als der neue Cell

Cell hat mit Dragon Ball Super eine krasse Konkurrenz bekommen: Moro trägt den Beinamen „der Planetenfresser“ und hat die Fähigkeit, die Energie anderer Wesen zu entziehen. Diese Energie kann er dann für seine eigenen Zwecke benutzen.

Ähnlich wie Cell absorbiert er also (indirekt) Menschen und nutzt ihre Energie für seine Kampfkraft. Sowohl bei Cell als auch bei Moro sterben die Menschen nach der Absorption und erleiden Höllenqualen.

Wie findet ihr das Cosplay? Trifft es Dr. Gero oder hättet ihr Verbesserungsvorschläge?