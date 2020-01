Mit Dragon Ball Z: Kakarot wird für viele Anime-Fans der Traum nach einem waschechten Rollenspiel der Reihe endlich Wirklichkeit. Ein Dataminer hat jetzt herausgefunden, wie es mit dem Spiel per Season Pass weitergehen könnte.

Der Season Pass ist schon länger angekündigt und wird neben einer komplett neuen Geschichte auch zwei Storys aus dem Anime als Vorlage nehmen. Der Dataminer SaitsuMD hat dazu auf Twitter einen ersten Hinweis auf einen der Inhalte gepostet:

#KakarotSpoilers

Somone on Reddit leaked the fact that Broly was mentioned in the game files, but didn't give any source to which file (https://t.co/nIVkOTsniI)

So I went into the game files to confirm it myself.

If anyone doubts me, the file is messageData.uexp pic.twitter.com/4JqfkOo4Wv