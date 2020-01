Dragon Ball Z: Kakarot - Die Ki-Sicht verbirgt das vielleicht coolste Feature

In Dragon Ball Z: Kakarot steckt neben einer gehörigen Portion Nostalgie für Fans vergangener Tage auch eine Menge Liebe fürs Detail. Von freischaltbaren Songs, Collectibles aus der Vorgeschichte "Dragon Ball" über eine ganze Enzyklopädie, die bekannte Orte und Figuren auflistet, ist alles dabei.

Auch wird euch im Charakter-Bildschirm das aktuelle Kampfkraft-Level der Fighter angezeigt, was ein wirklich cooles Detail ist. Wusstet ihr allerdings, dass das jeweilige Ki-Level auch an den spielbaren Figuren selbst und sogar "Bossen" wie Freezer sichtbar ist ?

Cooles Detail zum Ki-Level

Aktiviert ihr im Spiel den Ki-Suchmodus (L1/LB) und befindet euch in der Nähe weiterer Kämpfer, wird um sie herum eine orangefarbene Aura angezeigt, die je nach Kampfstärke variiert.

Wie hier im Bild von Reddit-User Joshwa-Crimson seht, schlummert im jungen Son Gohan bereits eine unfassbare Power, die selbst Altmeister Muten-Roshi und Z-Fighter Krillin alt aussehen lässt.

Es wird noch besser: Wir ihr im folgenden Bild von Reddit-User Slowspines seht, wird selbst das Ki-Level von Bossen wie beispielsweise Freezer angezeigt. In seinem Fall schlummert eine solche große Kraft in ihm, dass fast der komplette Bildschirm mit seiner Aura ausgefüllt ist - was zugegeben schon sehr, sehr cool aussieht.

Auch wird im Bild nochmal deutlich, wie vergleichsweise schwach Piccolo neben dem Tyrann des zweiten DBZ-Arcs erscheint.

Speziell das Wissen über die Kampfkraft der einzelnen Charaktere war bereits im Anime ein sehr cooles Detail, das Entwickler CyberConnect 2 zum Glück ins Spiel übernommen hat. Mich hat es damals immer fasziniert zu wissen, wie übermächtig neue Figuren sind und wie es speziell Goku und Vegeta immer wieder schaffen, durch beinhartes Training die Lücke zu schließen.

Mehr zu DBZ Kakarot: