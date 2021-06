Stimmt, da war ja was, werden sich Dragon Ball-Fans jetzt sagen. Nachdem DBZ: Kakarot im Januar 2020 für PS4 und Xbox One erschienen ist, folgt nun eine Version für die Nintendo Switch. Das wurde soeben während der Nintendo Direct im Rahmen der E3 bekanntgegeben.

Wann erscheint Kakarot für die Switch? Bereits am 24. September geht es auf der Hybridkonsole los.

DBZ: Kakarot erscheint im Gesamtpaket auf Switch

Als kleine Entschädigung für die lange Wartezeit erwartet euch allerdings nicht nur das Hauptspiel rund um Son Goku, Vegeta und Co., auch die Zusatzinhalte des A New Power Awaken-DLCs bekommt ihr mit im Paket für die Switch.

Wie Dragon Ball Z: Kakarot im GamePro-Test abgeschnitten hat, könnt ihr euch hier durchlesen:

Alle Infos von der Nintendo Direct

