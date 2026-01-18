So würde Dragon Ball Z-Fiesling Radditz als Super-Saiyajin aussehen - und es haut die Fans aus den Socken

Radditz war einer der stärksten Saiyajins zu Beginn von Dragon Ball Z. (© Akira, Toriyama, Bird Studio / Bandai Namco)

Die Verwandlung zum Super-Saiyajin gehört in Dragon Ball Z zum Standard-Repertoire eines Saiyajins. Bei der Transformation erhalten die Charaktere eine besondere Aura und ihre abstehenden Haare färben sich blond. Mit der Zeit und hartem Training ist es sogar möglich, eine noch stärkere Super-Saiyajin-Stufe zu erreichen.

Doch ein Charakter, dem sein Auftritt als Super-Saiyajin verwehrt blieb, ist Son Gokus Bruder Radditz. Noch bevor er diese Transformation durchmachen konnte, wurde er von Piccolos Höllenspirale durchbohrt. Ein Fan hilft nun aus und spendiert ihm die wohlverdiente Verwandlung.

Update am 18. Januar 2026: Wir haben diesen Artikel textlich leicht angepasst und noch einmal hochgezogen. Gegen Ende haben wir zudem einen weiteren Abschnitt mit zwei vertonten Versionen für euch hinzugefügt.

Radditz bekommt seine wohlverdiente Super-Saiyajin-Verwandlung

Auf X teilte User JsCandyHell einen kurzen Clip, den er selbst animiert hat. Darin ist zu sehen, wie sein gezeichneter Radditz eine Verwandlung zum Super-Saiyajin durchmacht.

Was ist zu sehen? Radditz beginnt zu schreien, seine Pupillen verschwinden kurz und plötzlich umgibt ihn eine besondere Aura, die ihn zum Super-Saiyajin macht. Da Radditz eine dichte Haarmähne besitzt, stehen seine Haare nicht so stark nach oben ab wie bei anderen Super-Saiyajins.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wieso hat Radditz rote Augen? Nach der Fan-Verwandlung hat Radditz rote Pupillen. Eigentlich haben die Charaktere im Anime grüne Augen, wenn sie sich in einen Super-Saiyajin verwandeln. Doch der Künstler hat sich für eine andere Farbe entschieden.

Der Grund dafür ist simpel: Eigentlich wurden die Pupillen der Saiyajins auf farbigen Manga-Covern rot abgebildet. Erst im Anime wurde die Farbe zu grün abgeändert. JsCandyHell hat es einfach für eine coole Idee gehalten, die Augen als Referenz rot zu färben.

Fans feiern die Verwandlung, doch ein Detail fehlt

In den Kommentaren wird der Künstler mit zahlreichen Komplimenten überschüttet. Ein User lobt beispielsweise die Details und die Kameraperspektiven bei der Verwandlung. Die Community freut sich, dass sich Radditz nach seinem kurzen Auftritt im Anime endlich in einen Super-Saiyajin verwandeln darf.

Beim Schauen des Clips könnte euch aber aufgefallen sein, dass das Video keinen Ton hat. Das liegt nicht daran, dass eure Boxen defekt sind. Der Künstler hat dem Video einfach keine Geräuschkulisse verpasst.

Viele Fans stört genau dieses Detail: Ihnen fehlt der markante Schrei bei der Super-Saiyajin-Verwandlung, weshalb sie anbieten, das Video für den Videoersteller zu vertonen. Ein Fan besitzt beispielsweise ein Soundpaket der 90er-Animes, das er auf dem Clip anwenden will.

So hört sich die Verwandlung mit passenden Soundeffekten und Vertonung an

Und so kam es dann auch. Nur wenige Tage haben gleich mehrere Fans ihre ganz eigene vertonte Version der Szene veröffentlicht. Wir haben für euch die zwei vertonten Version der X-User KompleteKrysys und AFletes3rd rausgesucht, die ihr euch hier ansehen könnt:

rly wanted to try to add sound to this insane animation



you gotta show how you draw in this style so well, it's crazy 👀💦 https://t.co/1Hkl0adZzf pic.twitter.com/aBgMoHXqIv — Krysys (@KompleteKrysys) January 17, 2023

I had to do this when @AGeekForFun showed me. @JsCandyHell made an amazing animation of Raditz, and I went ahead and added all of the beautiful noise and screams. https://t.co/fnGzykLB0v pic.twitter.com/cCyUq1aZAf — Follow on BlueSky @acethewindrider (@AFletes3rd) January 20, 2023

Beide User haben auf ihre eigene Weise die animierte Sequenz mit Soundeffekten bestückt. Während die erste Version von KompleteKrysis eher mit epischer, aber passender Musik und Chorgesang untermalt ist, orientiert sich die zweite Version von AFletes3rd an den Original-Ton und - Soundeffekten des Dragon Ball-Animes.

Was haltet ihr von den unterschiedlichen Versionen und Radditz' Aussehen als Super-Saiyajin?