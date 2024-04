Dragon's Dogma 2-Fans finden witziges Assassin's Creed-Easter Egg, das auch noch verdammt praktisch ist

Dragon's Dogma 2 bedient sich bei einem kleinen, aber feinen Detail bei Assassin's Creed.

Dragon's Dogma 2 bietet eine riesige Spielwelt, haufenweise Gegner und jede Menge coole Mechaniken. Darunter befindet sich auch ein Assassin's Creed-Easter Egg, dass vielen Spieler*innen noch gar nicht aufgefallen sein dürfte. Aber keine Angst, dafür sind wir ja hier. Diese Hommage an die Open World-Reihe kommt zwar nur an sehr wenigen, ausgewählten Stellen im Spiel vor, ist dafür aber umso praktischer.

Assassin's Creed-Hommage in Dragon's Dogma 2 sorgt für Begeisterung bei Fans

Darum geht's: Kennt ihr den Leap of Faith aus den Assassin's Creed-Spielen? Damit ist die Möglichkeit gemeint, sich an bestimmten hohen Stellen im Spiel in einen Heuhaufen oder ähnlich weiche Polsterungen fallen zu lassen. Das sieht cool aus, macht Spaß und ihr nehmt dabei keinen Fallschaden. Mittlerweile ist das Ganze schon zu einer Art Markenzeichen geworden.

Ihr könnt so einen Sprung zum Beispiel am Schluss des Assassin's Creed Mirage-Trailers sehen:

1:35 Assassin's Creed Mirage - Basims Abenteuer beginnt mit dem Launch-Trailer

Auch in Dragon's Dogma 2: Ihr könnt euch in Capcoms RPG-Hit zwar nicht ganz so elegant aus luftigen Höhen fallen lassen, aber auf jeden Fall auch weich gebettet in einem Heuhaufen auf einem Wagen landen. Den gibt es mehrere Male, aber nicht oft im Spiel und ihr findet ihn zum Beispiel in der Nähe des Namenlosen Dorfes.

Wie der Leap of Faith in Dragon's Dogma 2 aussieht, zeigt dieses Video:

Fans feiern und amüsieren sich: Ein Redditor schreibt in den Kommentaren beispielsweise, er habe schon geahnt, dass irgendetwas an diesem Heuhaufen seltsam war, sei aber einfach nicht darauf gekommen.

Viele andere schreiben, dass sie zumindest darüber nachgedacht haben, ob ein Sprung funktioniert. Sie hätten sich dann aber doch nicht getraut, diesen wortwörtlichen Sprung des Glaubens auch durchzuziehen.

Auch in einer Quest: Zusätzlich zu einigen Heuhaufen, die in der Open World von Dragon's Dogma 2 einfach so herumstehen, gibt es tatsächlich auch eine Mission, die euch die Funktion überdeutlich vor Augen führt. Wollt ihr eine Romanze mit Wilhelmina eingehen, springt die im Verlauf ihrer Quest nämlich aus dem Fenster und landet normalerweise wohlbehalten in einem ähnlichen Heuhaufen.

Allerdings berichtet ein Spieler auch davon, dass das bei ihm überhaupt nicht geklappt hat: Stattdessen sei Wilhelmina ein bisschen zu weit seitlich gesprungen und blutigerweise auf der Kante des Wagens gelandet. Er habe sie aber aufsammeln und einfach weitermachen können. Puh, Ende gut, alles gut.

Habt ihr diese Assassin's Creed-Hommage in DD2 schon gesehen? Oder habt ihr vielleicht noch andere Easter-Eggs entdeckt?