Nintendo für die Kleinsten: My Mario-Spielzeug erscheint im Februar auch in Deutschland

Nintendo bringt My Mario in die DACH-Region und wir verraten, was euch in den kommenden Monaten erwartet.

Cassie Mammone
12.01.2026 | 12:05 Uhr

My Mario ist die neue Marke von Nintendo, die sich an Kleinkinder richtet. My Mario ist die neue Marke von Nintendo, die sich an Kleinkinder richtet.

Nintendo weitet sein Sortiment für die Kleinsten aus. Mit My Mario erscheint eine Produktreihe, die sich an jüngere Kinder richtet. Gemeinsam mit ihren Eltern oder Betreuer*innen können sie die neuen Spielsachen genießen. Nachdem die erste Kollektion im August 2025 in Japan gestartet ist, kommt sie im Februar 2026 auch zu uns nach Deutschland und die restliche DACH-Region (Österreich und Schweiz).

Das erwartet euch mit My Mario im Februar

Die Produkte von My Mario sind sowohl digitaler als auch physischer Natur. Anfangs ist das Sortiment noch überschaubar, doch künftig soll es mit mehr und mehr Inhalten ergänzt werden. Ab dem 19. Februar 2026 erwarten euch die folgenden Spielsachen beziehungsweise digitalen Inhalte:

Spielsachen-Kollektionen:

  • 2 Holzklötzchen-Sets: das 3-teilige Mario-Set und das 30-teilige Mario-&-Freunde-Set
  • Plüschtiere der Marke Simba: bisher bestätigt sind Rasseln und eine Mario-Plüschfigur
3-teilig 30-teilig

3-teilig Das kleine Holzklötzchen-Set bietet Mario, einen Powerup-Pilz und einen Fragezeichenblock.

30-teilig Im größeren Set sind Mario und seine Freund*innen enthalten. Mit den Blöcken lassen sich eigene Levels spielerisch nachbauen.

Digitale Inhalte:

  • App “Hallo, Mario!“ im Apple App Store und Google Play: Kinder können (in Begleitung) spielerisch mit Mario interagieren – eine Internetverbindung und ein kompatibles Smartgerät bzw. Nintendo Switch sind zwingend nötig
  • Stop-Motion-Animationsserie “My Mario“: rund einminütige Kurzfilme mit Mario, bereits jetzt auf YouTube über Nintendo DE zu sehen

Video starten 2:25 Der erste Trailer zum The Super Mario Galaxy Film ist da!

Direkt bei der Veröffentlichung sind die Produkte über den My Nintendo Store erhältlich. Im Laufe des Jahres werden ausgewählte Waren in teilnehmenden Läden erscheinen. Welche das genau sind, ist zurzeit noch unklar.

Diese Produkte sind für die Zukunft ebenfalls bestätigt

Die folgenden Produkte haben kein Veröffentlichungsdatum, wurden aber ebenfalls schon bestätigt:

  • Kleidung für Säuglinge und Kinder
  • My Mario und TOMY Toomies: Badespielzeug, das mit Mario und Co. für Spaß in der Badewanne sorgen soll
  • Interaktives Pappbilderbuch “Hallo, Mario!“
Wenn ihr frisch gewordene Eltern und Nintendo-Fans seid, könnte sich ein Blick in My Mario durchaus lohnen. Für ein älteres beziehungsweise erwachsenes Publikum sehen die Produkte weniger interessant aus. Dafür ist Nintendo aber auch schon zahlreiche andere Kollaborationen, wie mit LEGO, eingegangen.

Daneben erwarten uns 2026 natürlich auch so einige Spiele von Nintendo. Für dieses Jahr sind etwa Mario Tennis Fever, Pokémon Pokopia, Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Yoshi and the Mysterious Book und viele mehr angekündigt.

Ist die My-Mario-Produktreihe etwas für euch?

