PC-Spieler verschaffen sich in ARC Raiders einen unfairen Vorteil - und bringen damit PS5- und Xbox-Fans auf die Palme

Diesen fiesen Trick kennen einige Mutliplayer-Fans bereits.

Die Meinungen darüber, ob ARC Raiders nun ein entspanntes Koop- oder doch ein intensives PvP-Spiel sein sollte, gehen weit auseinander. Wer den Extraction-Shooter auf dem PC spielt, kann sich einen echten Vorteil verschaffen, aber der Preis ist vielen Spielenden offenbar zu hoch.

Schlechte Grafik = bessere Sichtbarkeit

Die Diskussion, wer jetzt eigentlich einen unfairen Vorteil hat, begleitet nahezu jedes Multiplayer-Spiel, das Crossplay bietet. Meistens geht es dabei aber um die Unterschiede zwischen Controller sowie Maus-und-Tastatur, Zielhilfen sowie höhere Bildwiederholraten.

In einigen Fällen, wie jetzt auch bei Arc Raiders, geht das Thema aber noch weiter. Schon kurz nach Release haben einige Spieler*innen herausgefunden, dass niedrigere Grafikeinstellungen auf dem PC einen spielerischen Vorteil bringen können - ebenfalls ein bekanntes Problem.

Um Rechenleistung zu sparen, werden auf niedrigeren Stufen nämlich Details entfernt. Ihr könntet euch also in einem Busch verstecken, den ein anderer Raider überhaupt nicht sieht. Durch einen Fehler konnte zudem die Helligkeit in Innenräumen deutlich erhöht werden. Dieser wurde aber schon behoben.

All diese Grafikeinstellungen gibt es auf den Konsolen nicht. Hier "müssen" die Spieler*innen mit dem leben, was Embark ihnen anbietet. Nun kommt noch eine weitere Ebene hinzu.

Wie der User "Lower_Breadfruit649" in einem aktuellen Reddit-Post berichtet, ist es auf dem PC nämlich zusätzlich möglich, die Befehlskonsole zu öffnen. Dadurch können etwa Grafikeffekte wie Nebel abgeschaltet werden.

Das Ergebnis ist zwar ziemlich hässlich, bietet aber eben auch eine deutlich bessere Sichtbarkeit und damit einen theoretischen Vorteil:

In den Kommentaren unter dem Post, von denen in nur drei Tagen mehr als 4000 abgesetzt wurden, wird aber auch klar, dass viele Spieler*innen diesen Vorteil überhaupt nicht nutzen wollen. Der User "3776M" schreibt etwa:

Gibt es wirklich Leute, die das Spiel so spielen? Bei dem Spiel geht es doch vor allem um Atmosphäre, Grafik und Sound.

Viele andere stimmen dem zu. Der User "neunzehnhundert" würde etwa "lieber in einem wunderschönen Spiel sterben, als in einem hässlichen zu leben". Natürlich wird es aber auch Spieler*innen geben, die das anders sehen und jeden Vorteil nutzen, der sich ihnen bietet.

Was haltet ihr davon? Lohnt sich das Herunterdrehen der Grafik für einen spielerischen Vorteil?