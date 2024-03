'Dieser DLC wäre perfekt!' Dragon's Dogma 2-Fans reagieren auf DLC-Gerücht

An den Feinden im DD2 Basisspiel hat man sich schnell sattgesehen. Ein DLC sollte hier Abhilfe schaffen.

Das erste Dragon's Dogma wurde damals mit dem DLC Dark Arisen erweitert. Dass Capcom es mit Dragon's Dogma 2 wohl ähnlich handhaben wird, ist daher nicht verwunderlich. Capcom fragt uns in einer Umfrage sogar schon nach unseren DLC-Wünschen. Passend dazu macht ein vermeintlicher DLC-Leak jetzt die Runde, der verdeutlicht, nach welchen neuen Inhalten sich die Community sehnt.

Gerüchte um Dragon's Dogma 2-DLC machen die Runde

Dass es bereits Gerüchte um DLC-Inhalte gibt, ist gut eine Woche nach Release wenig überraschend. Nicht nur weil Teil 1 einen DLC bekommen hat, auch die magere Vielfalt der Feindtypen wirft die Frage auf, ob Capcom da ein paar Exemplare für bewusst zurückgehalten hat.

Abseits von neuen Gegnern sollen aber auch schon viele weitere mutmaßliche Informationen zu einem DLC aufgetaucht sein – die vielleicht einleuchtend klingen, aber dennoch mit Vorsicht genossen werden sollten:

Titel: Dragon Princess

Release soll im November 2024 sein, wobei eine Verschiebung nicht ausgeschlossen ist.

Der Preis soll bei 29,99 US-Dollar liegen.

DLC ist größer als Dark Arisen (DLC von Teil 1)

Der DLC soll Basisspiel nicht verändern, sondern nur erweitern.

Die Story des DLCs, die erst nach dem Ende des Hauptspiels zugänglich ist, soll von einem weiteren, weiblichen Erweckten handeln.

Es gibt ein neues Gebiet namens Galacyia, das mit einem Sumpf und Tundra an nordeuropäische Landschaften angelehnt ist und im Osten von Vernworth liegt. Das Gebiet ist in etwa so groß wie Battahl und Venworth zusammen und kann auch vor Ende der Hauptgeschichte betreten werden.

Es soll 10 neue große Monster und ca. 35 neue Feindtypen geben, darunter ein großer Schneetroll, ein riesiger Spinnenbär, giftige Wyvern (Drachen) und Cerberus, der dreiköpfige Hund aus der griechischen Mythologie.

Wie glaubwürdig ist das alles? Wie alle anderen unbestätigten Informationen handelt es sich hierbei auch vorerst nur um Gerüchte. Durch die nicht vertrauenswürdige Quelle und die bereits vorab offensichtlich gefälschte Capcom-Roadmap, in der der DLC genannt wird, ist die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass es sich um einen Fake handelt. Selbst die Community hält den hier genannten DD2-DLC nicht echt, auch wenn sie es sich wünschen würden.

Unglaubwürdiger, aber spannender DLC-Leak

Das wir es hier wahrscheinlich mit einem Fake zu tun haben, ändert aber nichts daran, dass sich die Community dadurch über ihr DLC-Wünsche austauscht. Und die deckten sich mit den oben genannten Details stark, was für umso mehr Frust wie auch Hoffnung sorgt:

Bro... ich möchte, dass das wahr ist, aber Mann... TheBoiNoOneKnows via Reddit

Das macht mich so glücklich, da ich das Spiel wirklich liebe. Meine Lieblingsbeschäftigungen sind das Erkunden und Bekämpfen größerer Feinde. Wenn der Leak also wahr ist und sie eine ganz neue Karte in der Größe der aktuellen sowie jede Menge neue Feinde hinzufügen, werde ich mir auf jeden Fall den DLC kaufen. Lol_Lolsson03 via X

Auch unser Dragon's Dogma-Experte und Freelancer Stephan zeigte sich begeistert: "Für mich als Fan wäre dieser DLC perfekt", sofern er denn tatsächlich echt wäre.

Es würde auch durchaus Sinn ergeben, dass der DLC so groß wäre und neuer Story-Content erst nach dem Ende des Hauptspiels freigeschaltet wird. Das war schon bei Dark Arisen so. Außerdem wären neue Monster, große wie kleine, sowie ein neues Biom genau der Content, mit dem sich das Spiel wunderbar erweitern lässt.

Was muss Capcom im echten DLC also liefern? Mehr Feindtypen, große Monster und Gebiete mit neuen Klimazonen, um mehr Abwechslung reinzubringen. Eine neue Laufbahn wäre sicherlich auch eine Idee, wahrscheinlich ist aber die Fortführung der Story. Das alles würde schon reichen, um den Großteil der Fans zufriedenzustellen.

Umfrage von Capcom: Falls ihr eure Wünsche zu einem Dragon's Dogma 2-DLC Capcom direkt mitteilen wollt, könnt ihr das bis zum 21. April in einer offiziellen User-Umfrage tun, die wir euch hier verlinkt haben. Darin müsst ihr zwar auch andere Fragen beantworten, die nichts mit dem DLC zu tun haben, dafür könnt ihr sehr frei äußern, was ihr euch von einem DLC erhofft.

Natürlich könnt ihr uns eure Meinung zum Gerücht und eigenen Ideen auch in die Kommentare schreiben. Wir sind neugierig, was euch so in den Sinn kommt.