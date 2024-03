Entwickler von Dragon's Dogma 2 machen sich über Drachenpest lustig, während Spieler darunter leiden

Rote Augen und eine dunkle Aura: Signale für die Drachenpest in Dragon's Dogma 2.

Die gefährliche In-Game-Krankheit namens Drachenpest (Englisch: Dragonsplague) macht den Spieler*innen von Dragon's Dogma 2 gerade das Leben schwer. Die Beschwerden häufen sich im Internet und mögliche Heilungen werden diskutiert.

Auch wir haben einen Übersichtsartikel verfasst, in dem wir euch die Krankheit sowie ihre Folgen und mögliche Heilungsarten erklären.

Die Stimmen im Netz sind in der Zwischenzeit jedoch so laut geworden, dass sich auch die Entwickler*innen von Dragon's Dogma 2 eingeschaltet haben.

Die Entwickler*innen nehmen’s mit Humor

Und zwar verfassten sie auf dem offiziellen Account auf X, ehemals Twitter, folgenden Beitrag:

Grob übersetzt bedeutet die Überschrift: „Tolle Stadt hast du da…“

Die Überschrift ist eine Anspielung auf die Tatsache, dass infizierte Vasallen im Endstadium der Krankheit ganze Städte mit questrelevanten NPCs auslöschen können, sobald ihr in einem Gästehaus übernachtet. Die Entwickler*innen machen sich somit über die ganze Angelegenheit lustig.

Die Reaktion der Entwickler*innen hatte schnell einen Thread auf Reddit zur Folge. In diesem wird teilweise die Ansicht des Entwicklungsteams unterstützt, weil die Krankheit durchaus frühzeitig bemerkt und „geheilt“ werden kann. Auch wenn unter Heilung das Ermorden und Wiederbeleben der infizierten Vasallen verstanden wird.

Aber auch andere Stimmen kommen zu Wort, wie zum Beispiel User*in „Agreeable-Bass-1483“ mit dem übersetzten Kommentar: „Ihr lacht. Es vernichtet ganze Städte und ihr lacht.“ Nicht bei allen kommt der Humor gut an.

Ein konsequentes RPG-Highlight

Alles in Allem ist die Drachenpest vor allem eines: Konsequent. Diese Eigenschaft zieht sich generell durch Dragon's Dogma 2. Und wisst ihr was? Wir lieben das Spiel trotz der einen oder anderen Macke! Genaueres zu unseren Eindrücken findet ihr in unserem Test:

16:20 Dragon's Dogma 2 ist ein absolutes Open World-Highlight

Die Drachenpest ist somit nur eines von vielen Elementen, welche die Welt von Dragon's Dogma 2 lebendig machen. Und dennoch polarisiert die In-Game-Krankheit und provoziert Reaktionen seitens Community und Entwickler*innen. Ein gutes Signal für das Game.

Habt ihr schon Erfahrungen mit der Drachenpest in DD2 gemacht?