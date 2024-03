Dragon’s Dogma 2 Levelsystem erklärt - So steigert ihr Klasse, Fähigkeiten und Charakterlevel

Laufbahn und Charakterlevel sind zwei unterschiedliche Levelsysteme.

In der Welt von Dragon's Dogma 2 steigt ihr nicht einfach im Level auf, sondern ihr habt auch Laufbahnen, die einen großen Teil eurer Stärke ausmachen. Wie beide Systeme zusammen funktionieren und worauf ihr achten solltet, erklären wir euch hier.

Laufbahnen und Charakterlevel

In Dragon's Dogma 2 könnt ihr mit eurem Charakter zehn unterschiedliche Klassen erlernen, im Spiel Laufbahnen genannt. Darunter fallen zum Beispiel die vier Anfangsklassen: Kämpfer, Bogenschütze, Dieb und Magier.

Am Ende könnt ihr eure Held*in zu einem echten Allrounder machen.

Diese sind der wichtigste Aspekt des gesamten Charakter-Systems. Durch sie lernt ihr neue aktive Fähigkeiten, mit denen ihr eure Feinde angreifen könnt, oder passive Talente, die euch in Kampf und Erkundung gute Dienste leisten. Laufbahnen können bis Stufe neun aufsteigen, ab der ihr Zugriff auf alle Vorzüge der Klasse habt.

Unabhängig davon ist eure Charakterlevel. Hier steigt ihr immer weiter auf, auch wenn eure Laufbahn schon die maximale Stufe erreicht hat. Dieser Level bestimmt eure Werte, wie beispielsweise Lebenspunkte, Stärke, Magie oder Tragegewicht.

Unterschied zwischen EXP und DP

Mit DP kauft ihr neue Laufbahnen und Fertigkeiten.

Wenn ihr Monster oder Banditen erledigt, dann erhaltet ihr zwei Arten von Punkten.

Die ersten sind EXP, oder Erfahrungspunkte. Sie bestimmen, ob ihr im Charakterlevel aufsteigt. Ihr bekommt sie auch in großen Mengen von Quests, weswegen es passieren kann, dass ihr mehrere Charakterstufen aufsteigt, ohne einen Laufbahnpunkt zu erhalten.

Exklusiv aus Kämpfen bekommt ihr DP, was für Disziplinpunkte steht. Sie bestimmen, ob ihr in eurer Laufbahn aufsteigt. Zusätzlich benötigt ihr DP, um neue Fähigkeiten in der Laufbahngilde zu kaufen.

DP erhaltet ihr auch weiterhin, wenn ihr eine Laufbahn maximiert habt. Zwar steigt ihr nicht mehr auf, könnt die Punkte aber immer noch in anderen Laufbahnen ausgeben.

Cross-Skills und Wachstum

Ihr solltet auf jeden Fall häufiger die Laufbahn während eures Spieldurchlaufs wechseln. Auch wenn irh eignetlich nur als Kämpfer Gegner mit eurem Schild umzuwerfen oder als Magierin ganze Goblinhorden mit Wirbelstürmen zu vernichten wollt, solltet ihr die anderen Klassen nicht ignorieren.

Als Kämpfer bekommt ihr beim Stufenaufstieg mehr Gesundheit und Stärke.

Denn alle passiven Fähigkeiten können von allen Laufbahnen genutzt werden. Euer Schurke profitiert zum Beispiel auch vom Magier-Talent, mit dem ihr Ausdauer schneller regeneriert, oder eure Mystische Klinge von dem 10%-Bonus auf Stärke von Kriegern. Schaut euch also genau die Talente der anderen Laufbahnen an und plant ein wenig, was ihr wollt und auf was ihr verzichten möchtet.

Achtet dennoch darauf, dass ihr nicht zu viel Zeit auf den Laufbahnen verbringt, die ihr nicht wirklich mögt. Denn wenn ihr einen Charakterlevel aufsteigt, dann erhöhen sich eure Werte je nach eurer aktiven Laufbahn. Das wird in der Community "State Growth" oder "Wachstum" genannt.

Steigt ihr zu oft als Magier im Charakterlevel auf, dann erhöht sich eure Magie mehr als Stärke oder Lebenspunkte. Oder ihr levelt mehrmals als Krieger auf und eure Stärke steigt schneller als alles andere. Unpraktisch, wenn ihr am Ende lieber zaubern wollt. Dasselbe gilt übrigens auch für eure Vasallen.

Das klingt aber schlimmer als es ist. Achtet einfach darauf, dass ihr nicht allzu lange Magieklassen spielt, wenn ihr am Ende lieber Gegner mit einer riesigen Keule verprügeln wollt.