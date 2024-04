'Es hat 80h gedauert, bis ich das herausgefunden habe' - Dragon's Dogma 2-Schlaufuchs zeigt uns, wie man nervige Wölfe austricksen kann

Wölfe in DD2 sind schwach, aber lästig.

Auch wenn Dragon's Dogma 2 zu Recht ein gefeiertes Rollenspiel ist, hätte Capcom uns ruhig mehr Gegnertypen reinpacken dürfen. Nach ein paar Spielstunden haben wir quasi alle Monster und Kreaturen gesehen. Vor allem Wölfe nerven dann nur noch. Die sind vielleicht nicht sonderlich stark, da wir die Rudel aber gefühlt alle drei Meter antreffen, erweist sich ein kleiner, aber feiner Trick, umso mehr als Segen.

Wenn wir die Wölfe füttern, haben wir unsere Ruhe

Wolfsrudel zählen in DD2 zu den Gegnern, die durch ihre Masse zur Plage werden. Nicht nur in den Wäldern, auch im staubigen Batthal streunern sie herum. Haben wir also mal keine Lust darauf, uns mit dem Viehzeug auseinanderzusetzen, heißt es Beine in die Hand nehmen. Es geht aber auch viel einfacher, wie die YouTuberin Prizzaa Gaming herausgefunden hat.

Auf X (ehemals Twitter) hat sie ein Video geteilt, in dem sie zeigt, wie sie die Wölfe mit etwas Fleisch einfach ablenkt. Um die Tatsache humorvoll zu verstärken, dass sie über 80 Spielstunden gebraucht hat, um auf diese an sich logische Lösung zu kommen, hat sie den Clip mit ein paar passenden Sounds unterlegt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Video lenkt sie so tatsächlich Rotwölfe mit verotteten Biest-Steaks ab. Das Ganze funktioniert aber auch mit nicht verottetem Fleisch und anderen Wolfsarten.

Es gibt aus der Community aber noch weitere perfekte Beispiele, die zeigen, dass Dragon's Dogma 2 eines dieser Spiele ist, das uns mit seinen Mechaniken viel ermöglicht:

Community freut sich über diesen Aha-Moment

Dieser Trick mag im Nachhinein logisch sein, aber wie sich alleine in den Kommentaren unter dem Post zeigt, ist es kaum jemandem bekannt, dass wir Wölfe füttern und so ablenken können:

Waaaasss? Ich wusste das nicht und habe mehr als 50+ Stunden gespielt. X-User Cliry6

Als jemand, der sich über diese Dinger [Wölfe] so geärgert hat, habe ich mich grün und blau geärgert. Ich danke dir für dieses Wissen. Jetzt kann ich sie leichter zu Opfern machen. X-User JunePetrichor

Für viele dürfte dieses Wissen sicherlich ein kleiner Game Changer sein, der in Zukunft so einigen Frust und viel Zeit erspart – allerdings auch Erfahrungspunkte. Das wäre Streamer DansGaming aber vermutlich egal gewesen, der bereits gezeigt hat, wie er im blutigen Teufelskreis eines Wolfsrudels feststeckte:

Dragon's Dogma 2 erschien am 22. März für PS5, Xbox Series X/S und PC. In den Tests kam das Fantasy-Rollenspiel sehr gut weg, obwohl oder gerade wegen seiner Eigenarten (u.a. das Vasallen-System). Ein DLC wurde noch nicht bestätigt, es sieht bislang aber danach aus, als würde Capcom da noch eine Erweiterung nachliefern

Was sagt ihr zu dem Trick? Wusstet ihr, dass sich Wölfe so ablenken lassen? Sie zu füttern klingt logisch, aber man geht ja nicht automatisch davon aus, dass Entwickler*innen so etwas in ihr Spiel einbauen.