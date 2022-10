Disney Dreamlight Valley: So kommt ihr an Fruchtbare Erde für die Scar-Quest 'Natur und Pflege'

Mit dem neuesten Update hat Disney Dreamlight Valley mit Scar einen neuen Charakter und gleich dazu eine neue Questreihe bekommen. In "Natur und Pflege" sollt ihr für den Löwen das Wasser in der Sonnigen Ebene wieder zum Laufen bringen. Wie ihr das Root Beer mit extra viel Kohlensäure herstellt, haben wir euch hier bereits erklärt:

Als nächstes bekommt ihr aber auch die Leblose Kugel der Pflege und sollt diese wieder mit Energie versorgen. Dafür müsst ihr ein neues Rezept herstellen. Alles Zutaten und wie ihr sie bekommt, erklären wir euch hier.

Wunder-Wachstumselixier herstellen & Fruchtbare Erde finden

Um die Kugel der Pflege wieder aufzuladen, braucht ihr das Wunder-Wachstumselixier. Diese Zutaten benötigt ihr dafür:

10 x Vitalys-Kristalle: Diese findet ihr in den Vitalys-Minen. Baut sie mit der Spitzhacke an den leuchtenden Felsen ab.

10 x Fruchtbare Erde: Fruchtbare Erde erhaltet ihr nun, wenn ihr Gemüse und Getreide abbaut. Der Drop ist nicht garantiert, ihr werdet also einiges ernten müssen. Wollt ihr schnell an Fruchtbare Erde kommen, holt euch einfach Weizensamen von Goofys Stand auf der Friedlichen Wiese. Sie wachsen innerhalb einer Minute.

1000 x Dreamlight: Dreamlight bekommt ihr, indem ihr bestimmte Aufgaben abschließt. Ihr findet die Aufgaben im Menü im Tab ganz links.

Mit den Zutaten müsst ihr dann zur nächsten Werkbank gehen und könnt hier das Wunder-Wachstumselixier herstellen. Ihr findet es in der Kategorie "Zaubertrank und Verzauberung". Sobald ihr das Elixier hergestellt habt, könnt ihr das Inventar öffnen und es benutzen.

Kugel der Pflege einpflanzen und ernten

Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen sind, sollt ihr als nächstes die Kugel der Pflege nahe der Säule in der Sonnigen Ebene einpflanzen. Die Säule findet ihr ganz im Süden, direkt neben der östlichen Flusseite. Entfernt den Pilz, der hier neben der Säule steht und grabt anschließend an genau der Stelle ein Loch. Hier pflanzt ihr die Kugel der Pflege ein und müsst sie jetzt über drei Tage hinweg täglich einmal gießen. Sobald die Kugel am dritten Tag ausgewachsen ist, müsst ihr sie nur noch abholen und mit Scar sprechen, um die Quest abzuschließen.