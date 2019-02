Dreams ist das nächste große Projekt von Media Molecule, den Machern von Little Big Planet. In diesem Jahr soll endlich der Release erfolgen, im Dezember 2018 und Januar 2019 gab es bereits Betaphasen für Dreams, in dem Interessierte bereits mit den Möglichkeiten herumexperimentieren konnten.

Was ist Dreams überhaupt? Dreams ist ein Kreativbaukasten, in dem man dank etlicher hilfreicher Tools komplette eigene Spiele entwerfen kann.

Editoren für grafische Elemente stehen dafür ebenso zur Verfügung wie Audio-Tools zur Erstellung von Soundeffekten zur Musik.

Das Video zeigt, was theoretisch möglich ist

Und ein auf YouTube veröffentlichtes Video zeigt bereits eindrucksvoll, welche Spiele mit Dreams theoretisch möglich sind - wenn man die Editoren zu nutzen weiß. Der exakt 18 Minuten lange Clip zeigt dabei unter anderem:

Ein 2D-Jump&Run, das an einen Mix aus Super Mario & Pac-Man erinnert

Einen Nachbau des Anfangs von Dead Space

Ein Spiel, in dem man als laufender Teil einer Sushi-Rolle unterwegs ist

Ein Skateboard-Spiel

Ein Areal, in dem ein spielbarer T-Rex eine Stadt unsicher macht

uvm.

Das ganze Video seht ihr hier:

:

Und ja, ihr könnt euren Augen wirklich trauen: DAS alles ist theoretisch mit Dreams möglich. Wir haben das Spiel bereits mehrfach präsentiert bekommen und waren jedes Mal überwältigt von den Möglichkeiten im Spiel.

Einen genauen Release-Termin für Dreams gibt es zwar noch nicht, irgendwann 2019 soll es aber soweit sein.

Wie findet ihr das Konzept von Dreams?