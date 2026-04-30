Saros ist der neueste Streich der Shooter-Experten von Housemarque: Bei Amazon könnt ihr es euch ab sofort sichern!

Leute, haltet eure Controller fest und stellt die Gatorade beiseite, denn Housemarque hat es wieder getan. Wer dachte, dass das Ballern in Returnal schon das Ende der Fahnenstange war, der hat die Rechnung ohne Saros gemacht. Dieses Spiel ist kein einfacher Shooter, es ist eine Liebeserklärung an das gepflegte Dauerfeuer.

Unsere Redaktion hat sich für euch durch die harten Kämpfe geballert und wir können euch sagen: Das hier ist das Baller-Highlight, auf das wir 2026 gewartet haben. Schnappt euch eure PS5, denn ab sofort könnt ihr den Titel bei Amazon schießen und direkt mit dem Ballern loslegen!

Ab sofort verfügbar: Saros ist DIE Shooter-Überraschung 2026!

26:39 Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres

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In Saros verschlägt es euch nach Carcosa, und wir sagen euch wie es ist: Dieser Planet ist nicht hier, um mit euch Tee zu trinken. Ihr seid Arjun Devraj, ein Soltari-Vollstrecker, der eigentlich genug eigene Probleme hat. Aber anstatt in Therapie zu gehen, entscheidet sich Arjun fürs Ballern.

Carcosa ist eine sich ständig verändernde Welt, die euch nach jedem Tod in ein frisches prozedural generiertes Areal wirft. Das bedeutet für euch: Ihr könnt in immer neuen Umgebungen ballern. Mal sind es außerirdische Ruinen, mal trügerische Pfade im Nebel, aber das Ziel bleibt ist immer das Gleiche: Alles wegballern, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.

Die Korruption auf dem Planeten sorgt dafür, dass sich nicht nur die Welt, sondern auch eure Feinde ständig verändern. Das macht das Ballern so herrlich abwechslungsreich. Ihr entdeckt verborgene Orte und uralte Technologien, die euch dabei helfen, noch wirkungsvoller zu ballern. Wer zwischendurch mal eine Pause vom Haupt-Ballern braucht, kann sich in Nebenmissionen stürzen, wo ihr noch mehr Geheimnisse entdeckt und natürlich – ihr habt es erraten – noch mehr ballern könnt.

Das ultimative Bullet-Ballet: Ballern als Kunstform

Wenn Housemarque eines perfektioniert hat, dann das „Bullet-Ballet“. In Saros wird das Ballern zum Ausdruckstanz. Es ist schnell, es ist flüssig und es ist verdammt projektilintensiv. Ihr seid ständig in Bewegung, weicht feindlichen Salven aus und antwortet mit einem eigenen Baller-Stakkato, das den Bildschirm in ein Feuerwerk aus Partikeleffekten verwandelt.

Ihr schaltet mächtige Waffen und Upgrades frei, die durch die Korruption des Planeten beeinflusst werden. Das bedeutet, dass eure Ballermänner mit der Zeit immer instabiler, aber auch immer gewaltiger werden. Ihr entwickelt euren eigenen Playstyle: Seid ihr eher der Typ für das präzise Fern-Ballern oder wollt ihr mitten rein ins Getümmel und auf kurze Distanz alles wegballern? In den intensiven Bosskämpfen müsst ihr eure ganze Baller-Erfahrung in die Waagschale werfen, Angreifer analysieren und im richtigen Moment zurückballern.

5:24 Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn

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Optisch ein Leckerbissen und keine Ladezeiten: Saros reizt die Power der PlayStation 5 voll aus

Technisch ist Saros eine absolute Wuchtbrumme. Housemarque nutzt die komplette Power der PlayStation 5 aus, um die altehrwürdige Kunst des Ballerns auf ein neues Level zu heben. Dank Ultra-Highspeed-SSD gibt es quasi keine Ladezeiten. Wenn ihr draufgeht, seid ihr sofort wieder im Spiel und könnt direkt weiterballern. Kein Warten, kein Frust – nur pures Dauerfeuer.

Haptisches Ballern: Der DualSense-Controller lässt euch jede Patrone spüren. Ihr fühlt den Puls der Finsternis und das Beben eurer Waffen direkt in den Händen. So intensiv hat sich Ballern noch nie angefühlt.

Der DualSense-Controller lässt euch jede Patrone spüren. Ihr fühlt den Puls der Finsternis und das Beben eurer Waffen direkt in den Händen. So intensiv hat sich noch nie angefühlt. Adaptive Trigger-Ballerei: Die Trigger leisten Widerstand, je nachdem, welche korrumpierte Knarre ihr gerade nutzt. Ihr spürt die Spannung und den Rückstoß jedes außerirdischen Schießeisens.

Die Trigger leisten Widerstand, je nachdem, welche korrumpierte Knarre ihr gerade nutzt. Ihr spürt die Spannung und den Rückstoß jedes außerirdischen Schießeisens. 3D-Audio-Ballern: Mit der Tempest-Technik hört ihr genau, aus welcher Richtung das nächste Monster kommt, das ihr gleich über den Haufen ballern werdet.

Die Grafik ist dabei der Wahnsinn. Die neonbeleuchteten Umgebungen von Carcosa glänzen mit dramatischer Beleuchtung und flüssigen VFX. Wenn ihr hier losballert, ist das einfach nur pures Kino.

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Zusammenfassend lässt sich sagen: Saros ist genau der Shooter, den wir 2026 gebraucht haben. Es ist fordernd, es ist bildhübsch und es bietet das befriedigendste Ballern seit Jahren. Die 89 Punkte im GamePro-Test kommen nicht von ungefähr – Housemarque hat hier ein echtes Meisterwerk abgeliefert, das zeigt, wie viel Potenzial noch in dem Genre steckt.

Ihr habt jetzt richtig Lust bekommen, selbst loszuballern? Dann zögert nicht lange! Saros ist ab sofort bei Amazon verfügbar. Bestellt es euch, werft eure PS5 an und zeigt Carcosa, wer der wahre Meister im Ballern ist!

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