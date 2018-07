Dying Light 2 - 60 fps sind wichtiger als 4K, sagt Entwickler Techland

In Dying Light 2 verbringen wir sehr viel Zeit in Bewegung. Wir hechten über Dächer, springen über Häuserschluchten oder prügeln uns mit Zombies und feindlich gesinnten Menschen. Dabei wäre die Parcours-Action nur halb so flüssig zu spielen, wenn die Bewegungsanimationen haken würden.

Das findet auch Entwickler Techland. In einem Interview mit Wccftech erklärt Lead Designer Tymon Smektala, wieso ihm deswegen die Framerate wichtiger ist als die Auflösung.

"Das wichtigste sind für uns flüssige Bewegungen, schließlich ist es [Dying Light, Anm. d. Red.] ein Parcours-Spiel. Man sollte wirklich von seinem Weg durch die Stadt eingenommen werden, weswegen 60 fps für uns wichtiger sind als 4K."

Damit meint Smektala aber nicht, dass sie bei Techland gar nicht an 4K-Unterstützung arbeiten.

"Wir haben immer noch ein Jahr, um [das Spiel] zu optimieren, und wir haben echte Zauberer in dem Bereich, deswegen schaffen wir es vielleicht doch, sowohl 60 fps als auch 4K einzubauen."

Unterstützt Dying Light 2 PS4 Pro und Xbox One X?

Beim Thema 4K kam selbstverständlich auch die Frage nach PS4 Pro-und Xbox One X-Unterstützung auf. Hier wolle sich der Entwickler jedoch noch nicht festlegen, so Smektala.