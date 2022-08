Dying Light 2: Der erste Story-DLC schickt uns in einen brutalen Kampf-Zirkus

Im Februar schickte Dying Light 2 uns ins von Zombies verseuchte Villedor, wo Protagonist Aiden Caldwell auf der Suche nach seiner Schwester ist. Die Handlung setzt über 20 Jahre nach Teil 1 an und präsentiert uns eine ganz neue Geschichte, während der wir uns verschiedenen Fraktionen in der postapokalyptischen Stadt anschießen können. Diese Geschichte wird nun mit einem ersten Story-DLC erweitert. Am 13. Oktober erscheint das Add-on Bloody Ties, das sich, wie der erste Trailer verrät, blutigen Arena-Kämpfen widmet.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Das wissen wir über den DLC

Darum geht es: Bereits letzte Woche wurde mit einem kurzen Teaser angekündigt, dass wir auf der Opening Night Live, dem Auftakt der gamescom 2022, Neues zum Zombiespiel sehen werden. Host Geoff Keighly hatte mit dem ersten längeren Trailer wieder mal eine Weltpremiere für uns im Gepäck.

Das war zu sehen: Im Trailer sehen wir brutale Arena-Kämpfe, die offensichtlich von einer Gruppe von Überlebenden ausgetragen werden. Das Ganze ist als große Zirkus-Show inszeniert. Wir sehen Kämpfer*innen mit Masken und blutige Exekutionen.

In der Erweiterung schlüpfen wir erneut in die Rolle von Aiden, der versucht, sich im Pantheon einen Platz unter den besten Kämpfer*innen zu sichern. Dabei will er einem neuen Freund zur Seite stehen und ihm helfen, den Tod seines Bruders zu rächen. Der neue Schauplatz, an den es uns verschlägt, ist die sogenannte Massaker-Halle. Zudem erwartet uns eine neue Waffe namens Schildhandschuh, die für mehr Kreativität in den Kämpfen sorgen soll.

Hier geht es zu unserem Übersichtsartikel mit allen Ankündigungen der Opening Night Live. Hier könnt ihr euch über alle gezeigten Trailer und alle neuen Infos informieren:

Dying Light 2 ist am 4. Februar für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und One erschienen. Die Erweiterung Bloody Ties bringt uns am 13. Oktober zurück nach Villedor. Falls ihr wissen wollt, was Tester Dennis und Samara sich für den DLC gewünscht haben, dann schaut mal in diesen Artikel rein.

