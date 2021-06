13 E3-Spiele, die ihr vielleicht verpasst habt

Die E3 und Shows drumherum hatten nicht nur Blockbuster wie Starfield, Forza Horizon 5 und Elden Ring zu bieten. Auch kleinere Titel wurden gezeigt, gingen bei der Präsenz der großen Spiele aber teilweise etwas unter. Wir wollen euch hier daher noch einmal ein paar kleinere Projekte vorstellen, die ihr eventuell verpasst habt und die unserer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdienen.

Soulstice

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 2022

Darum geht's: Mit Soulstice wurde ein Soulslike vorgestellt, in dem wir zwei Helden spielen - oder besser gesagt eine Chimera. Das Geschwisterduo Briar und Lute wurde in solch einen hybriden Krieger verwandelt, indem ihre Seelen miteinander verbunden wurden. Nur durch das gekonnte Kombinieren ihrer Fähigkeiten sind sie imstande, die Invasion der Wraiths zurückzuschlagen, die die Stadt Ilden bedrohen.

Conway: Disappearance at Dahlia View

Genre: Adventure

Adventure Plattform: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC Release: Herbst 2021

Darum geht's: Der pensionierte Ermittler Robert Conway lebt in den 1950er Jahren im englischen Dahlia View. Er sitzt zwar im Rollstuhl, was ihn aber nicht daran hindert, im Vermisstenfall der achtjährigen Charlotte May zu ermitteln. Durch das Beobachten der Nachbarn, Hinterfragen ihres Verhaltens und der Suche nach neuen Spuren fügt er so das Puzzle von seinem Apartment aus nach und nach zusammen, um den Fall aufzuklären.

Replaced

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Xbox Series X/S, Xbox One, PC Release: 2022

Darum geht's: Wer Lust auf ein 2,5D-Action-Plattformer hat, der sich von Filmen wie Blade Runner 2049 und Upgrade inspirieren ließ, sollte Replaced im Auge behalten. Im Phoenix City der alternativen 80er-Jahre stehen Outlaws, Korruption und illegaler Handel auf dem Tagesplan. Mittendrin steckt Reach, eine künstliche Intelligenz, die gegen ihren Willen im Körper eines Menschen steckt, mit dem wir tiefer in die dystopische SciFi-Pixelwelt eintauchen.

Lake

Genre: Adventure

Adventure Plattform: Xbox Series X/S, PC (andere Plattformen sollen folgen)

Xbox Series X/S, PC (andere Plattformen sollen folgen) Release: 1. September 2021

Darum geht's: In Lake kehrt Meredith Weiss ihrer Karriere für zwei Wochen den Rücken, um in ihre Heimat Providence Oaks zurückzukehren und dort für ihren Vater die Post auszutragen. In dem skurrilen Örtchen trifft sie nicht nur alte Bekannte, sondern lernt auch neue Leute kennen. Je nachdem, worauf wir unseren Fokus setzen, können sich auch romantische Beziehungen entwickeln. Oder aber wir konzentrieren uns ganz auf die Arbeit und kehren wieder ins Großstadtleben zurück - es liegt ganz an uns.

Salt and Sacrifice

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Plattform: PS5, PC

PS5, PC Release: 1. Quartal 2022

Darum geht's: Salt and Sacrifice ist der Nachfolger von Salt and Sanctuary (2016). Als verurteilter Krimineller stellen wir uns in den Dienst von Alterstone Kingdom, um der Hinrichtung zu entgehen. Fortan tun wir als Inquisitor Buße, indem wir die düstere Welt von grausamen Magiern säubern, wahlweise auch im Koop. Das 2D-Soulslike lässt uns unseren Charakter anpassen und aus acht Klassen wählen: Highblade, Paladin, Assassin, Cleric, Dualist, Fighter, Ranger oder Sage.

Planet of Lana

Genre: Adventure

Adventure Plattform: Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Xbox Series X/S, Xbox One, PC Release: 2022

Darum geht's: Auf einem bunten, aber bedrohten Planeten begleiten wir ein kleines Mädchen und ihren tierischen Freund. Während ihrer Rettungsmission, die in eine SciFi-Saga eingebettet ist, gilt es Rätsel zu lösen, sowie Monster und Maschinen zu überlisten. Der Trailer zu Planet of Lana lässt zudem darauf schließen, dass das handgemalte 2D-Abenteuers durch einen ausdrucksstarken Soundtrack untermalt wird.

Blacktail

Genre: Action

Action Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release: Winter 2021

Darum geht's: Als junge Yaga, die der Hexerei beschuldigt und vertrieben wird, ist es an uns, den slawischen Mythos rund um die Hexe Baba Jaga aufzubauen. Mit Pfeil und Bogen bekämpfen wir aus der Ego-Perspektive böse Geister, entdeckten ihre verlorenen Erinnerungen und formen sie damit zur Beschützerin oder zum Albtraum des Waldes.

Trek to Yomi

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 2022

Darum geht's: Trek to Yomi ist wie ein spielbarer Samuraifilm in 2D. In dem Sidescroller begeben wir uns als Samurai Hiroki auf eine lange und beschwerliche Reise durch das feudale Japan, um ein gescheitertes Versprechen doch noch einzulösen. Um die feindlichen Schwertkämpfer und übernatürlichen Kreaturen zu bezwingen, greifen wir auf ein Kampfsystem zurück, das auf den traditionellen Waffen der Samurai basiert.

Somerville

Genre: Adventure

Adventure Plattform: Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Xbox Series X/S, Xbox One, PC Release: 2022

Darum geht's: Somerville ist ein SciFi-Abenteuer, das wir als Puzzle-Plattformer erleben. Nach einer rätselhaften Katastrophe findet sich eine Familie (Vater, Mutter, kleiner Sohn und Hund) in einer Postapokalypse wieder. Um sich in Sicherheit zu bringen, müssen wir sie durch die gefährliche Welt mit außerirdischen Artefakten navigieren.

Wizard with a Gun

Genre: Sandbox-Survival

Sandbox-Survival Plattform: Switch, PC

Switch, PC Release: 2022

Darum geht's: Nicht nur der Grafikstil von Wizard with a Gun erinnert an das Survival-Spiel Don't Starve, auch die Mechaniken ähneln sich. So sammeln wir in zufällig generierten Biomen Ressourcen, craften Items und kämpfen gegen allerlei Kreaturen - und das entweder alleine oder im Koop. Allerdings geht es in Wizard with a Gun mystischer zu, beispielsweise durch das Kombinieren der Elemente und verzauberte Munition.

Shredders

Genre: Sportspiel

Sportspiel Plattform: Xbox Series X/S

Xbox Series X/S Release: Dezember 2021

Darum geht's: Passend zur kalten Release-Zeit im Dezember lädt uns Shredders mit dem Snowboard in ein offenes Wintersportgebiet ein, das von realen Events, Snowparks und Landschaften inspiriert wurde. Alleine oder im Koop können wir auf dem Board die schneebedeckten Gebiete erkunden, Tricks vollführen und uns mit fremden Spieler*innen messen.

Eldest Souls

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC Release: 29. Juli 2021

Darum geht's: In dem Soulslike mit Pixel-Look erforschen wir die alte Zitadelle einer sterbenden Welt. Dort treffen wir auf Bosse, die es mit unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten zu bezwingen gilt. Eldest Souls zeichnet sich dabei mit einem anpassbaren Kampfsystem aus, das neben unterschiedlicher Komplexitätsstufen den Einstieg erleichtern und zeitgleich Herausforderung bieten soll.

Tails of Iron

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattform: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC Release: 2021

Darum geht's: Im handgezeichneten Tails of Iron spielen wir als Redhi, Thronerbe des Rattenreichs. Um das Königreich zurückzuerobern und seine Brüder zu retten, müssen wir den unbarmherzigen Frosch-Klan vertreiben. Auf den Weg dorthin stellen wir Ausrüstung her, bereiten Speisen zu, treffen Gefährten und lassen uns von einem Erzähler durch das Geschehen begleiten. Die Kämpfe orientieren sich dabei mit Ausweichrollen und Parierschläge an dem Soulslike-Genre.

Wie gefallen euch die Spiele? Ist für euch etwas dabei oder habt ihr vielleicht noch andere Vorschläge?