EA arbeitet an neuem Star Wars-Spiel, aber es dauert noch lange

Aktuell kümmert sich Electronic Arts im Spiele-Bereich um alles, was das offizielle Star Wars-Label trägt. Das bleibt auch. Im aktuellen Quartalsbericht wurde bestätigt, dass der Publisher bereits mit dem nächsten Projekt beschäftigt ist. Allerdings müssen wir noch ziemlich lange warten, bis der unbekannte Titel erscheint.

Das Star Wars-Spiel ist bereits in der Entwicklung, soll aber nicht vor dem Ende des Geschäftsjahres 2022 erscheinen. Damit ist der Zeitraum von April 2022 bis März 2023 gemeint. Auch wenn ein Weihnachts-Release 2022 damit wahrscheinlich wirkt, könnte es mit dieser Planung auch bis zum Frühjahr 2023 dauern.

EA says that new Dragon Age from Bioware is in development but likely won't be until after FY22. So after April 2022.



New Star Wars title in development that should drop prior to end of FY22.