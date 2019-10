Mass Effect - EA macht Hoffnung auf ein Remaster

Die Rollenspiel-Abenteuer mit Commander Shepard aus Mass Effect in neuem Glanz erneut erleben, das wäre wirklich eine sehr feine Sache. EA hat jetzt im Zuge seines Finanzberichts aus dem zweiten Quartal des Fiskaljahrs 2020 allen Fans der SciFi-Reihe Hoffnung auf ein Remaster gemacht.

Die Informationen aus der Finanzkonferenz stammen, wie bereits bei der Meldung zum frühstmöglichen Release von Dragen Age 4, von Analyst und Branchenexperte Daniel Ahmad.

EA pipeline for FY2021 which starts April 2020 and ends March 2021.



Next gen Battlefield will launch after April 2021. pic.twitter.com/g61rUVZIRC