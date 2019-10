Titanfall 3 ist nicht vergessen, aber Apex Legends ist erstmal wichtiger

Publisher Electronic Arts hat im aktuellen Quartalsbericht einige Ausblicke auf die Zukunft der eigenen Marken gegeben. Dazu gehört auch Titanfall 3, das von vielen Fans der Shooter-Reihe sehnlichst erwartet wird. Für all jene gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht: Titanfall 3 könnte kommen, aber ihr müsst noch eine ganze Weile warten. EA Executive Blake Jorgensen findet recht eindeutige Worte dafür:

Entwickler Respawn Entertainment hat zur Zeit nämlich alle Hände voll zu tun. In diesem Jahr erschien überraschend der Battle Royale-Shooter Apex Legends. Das Free2Play-Spiel war nicht nur zum Release extrem erfolgreich, sondern ist es auch weiterhin. Erst gestern hat das Studio bekanntgegeben, dass die Spielerzahlen die 70 Millionen-Marke geknackt haben.

Apex Legends has officially hit 70 Million players worldwide! We are constantly so humbled and thankful for all of your support. ? pic.twitter.com/GUn1AabqC8

Die ist natürlich relativ, denn wie viele Spieler davon aktiv sind, ist nicht bekannt. Zudem ist Apex kostenlos und wird dementsprechend auch von vielen Nutzern ausprobiert. Trotzdem ist es eine beeindruckende Zahl.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass EA mit Apex Legends für 2020 große Pläne hat. Im Quartalsbericht wird es bereits als "Core Franchise" beschrieben. Neben regelmäßigen Events und neuen Inhalten ist auch ein Mobile-Release geplant. Auch der könnte noch einmal für ordentlich Spieler-Zuwachs sorgen.

EA notes that Apex Legends will be the main service shooter that they focus on next year. The game is planned for mobile, new platforms, China and esports scene.