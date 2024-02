EA cancelt nach Massenentlassungen brandneuen Star Wars-Shooter vom Jedi Survivor-Studio

Respawn Entertainment soll sich auf die Jedi-Reihe konzentrieren.

Electronic Arts hat rund 5 % seiner Belegschaft entlassen und will aktuelle Entwicklungen, auch von Lizenspielen, genauer überdenken und gegebenenfalls einstellen. Welches Spiel damit unter anderem gemeint ist, wissen wir ebenfalls. Respawn Entertainment hat nämlich an einem Star Wars-Shooter gearbeitet, über den schon einige Infos bekannt waren (via VGC).

Star Wars-Shooter im The Mandalorian-Universum eingestellt

Was für ein Spiel wäre das geworden? Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Respawn an einem neuen Star Wars-Spiel arbeitet. In dem Spiel hätten wir in der Ego-Sicht eines bislang unbekannten mandalorianischen Kopfgeldjägers gespielt, so die Insider.

Der Kopfgeldjäger hätte seine eigenen Ziele verfolgt. Es hätte keine Open World, sondern lineare Level auf unterschiedlichen Planeten geben sollen. Das Spiel hätte zu einer Zeit stattgefunden, in der das Imperium an der Macht ist.

Es hätte ein rasantes Gameplay mit Jetpack-Einsatz, Raketen als Waffe in den Armschienen und einem Enterhaken gegeben. Wie in der Serie hätte das Visier dazu gedient, Feinde zu markieren.

Wieso wurde das Spiel eingestellt? Die Präsidentin von EA Entertainment, Laura Miele, verriet, dass sich Respawn auf die Jedi-Reihe und Apex Legends konzentrieren solle.

Als wir uns in den letzten Monaten das Portfolio von Respawn angeschaut haben, war klar, dass die Spiele, auf die sich unsere Spieler am meisten freuen, Jedi und die reichhaltige Bibliothek der Respawn-eigenen Marken sind.

Deshalb entschied sich das Team dazu, die Entwicklung des Star Wars-Shooters einzustellen und sich stattdessen auf die eigenen Marken zu konzentrieren. So sollen neue Spiele besser gefördert und bereits bestehende Spiele besser unterstützt werden.

Wie geht es weiter? Der Schauspieler von Protagonist Cal Kestis verriet bereits, dass an einem dritten Teil der Jedi-Reihe gearbeitet wird. Die Arbeiten wurden zwar noch nicht offiziell von EA bestätigt, doch es gilt als so gut wie sicher, dass ein dritter Teil folgen wird.

Außerdem wird Respawn weiterhin Apex Legends mit neuen Inhalten versorgen. Alle paar Wochen gibt es neue Events mit neuen Cosmetics und Items, die sich Spieler*innen sichern können.