EA FC 24 - Wann kommt die Companion App? Alle Infos und Uhrzeit im Live Ticker

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Release der Companion App für EA Sports FC 24.

Pünktlich wie der zeitige Abpfiff beim 0:1 Rückstand, ist gestern um 19 Uhr die Web App für EA Sports FC 24 live gegangen, mit der ihr euch im Browser wie zu FIFA-Zeiten euer Ultimate Team vor Release des Spiels zusammenbasteln könnt – hier kommt ihr direkt zum Online-Tool.

Heute geht die inhaltsgleiche Companion App live, mit der ihr eure erste Elf via Smartphone (iOS und Android) vor Release aufstellen könnt. In unserem Live Ticker seid ihr stets auf dem aktuellen Stand und erfahrt zudem im Artikel, was euch mit der App erwartet.

Wann startet die Companion App für EA FC 24?

Datum: 21. September 2023

21. September 2023 Uhrzeit: Noch unbekannt (für Infos: Live Ticker)

Reicht es, wenn ich die FIFA 23-App installiert habe? Auch wenn es die EA-Homepage aktuell so aussehen lässt, ihr müsst euch eine neue App herunterladen.

Der Start der Companion App im Live Ticker

09:55 Uhr Moin Moin ihr Lieben. Heute begleiten wir für euch den Release der Companion App, die wohl erneut am Abend erscheinen wird. Bereits gestern wurde übrigens das erste TOTW enthüllt: Mehr zum Thema Erstes TOTW ist da und ein deutscher Spieler ist völlig zurecht dabei von Annika Bavendiek

Das erwartet euch mit der Companion App für EA Sports FC 24

Die Companion App bietet alljährlich die gleichen Funktionen wie die Web App, nur, dass ihr sie bequem über euer Smartphone bedienen könnt – und das bereits einen Tag vor Start der Early Access-Phase am 22. September.

Grob zusammengefasst könnt ihr mit der Companion App vor Release des Spiels euer Ultimate Team aufstellen, Herausforderungen meistern und natürlich schon Spieler traden.

Verwalten von Ultimate Team-Mannschaften und Club-Items

SBCs für Belohnungen meistern (Squad Building Challenges)

Spieler und Items auf dem Transfermarkt suchen und kaufen

Das Team of the Week (TOTW) einsehen

alle Karten, Ranglisten und weitere Stats einsehen

Wichtiger Hinweis: In diesem Jahr bekommt ihr übrigens keine Comeback-Packs, was wohl am Neustart der Reihe liegt.

So sieht das neue Design der Web App aus.

Infos zum Early Acces und Release von EA FC 24

Mit dem Early Acces geht es bereits morgen, am 22. September los. Voraussetzung ist, dass ihr euch die Ultimate Edition oder eine EA Play Trial geholt habt. Der offizielle Release erfolgt dann am 29. September.

Was das Spiel auf dem Kasten hat, werdet ihr wie gewohnt von uns im GamePro-Test erfahren. Was es noch Wichtiges über das erste EA Sports FC zu wissen gibt, findet ihr im verlinkten Artikel oben.

Wie ist euer erster Eindruck von der Web App? Seid ihr über Probleme gestolpert? Berichtet uns gerne in den Kommentaren darüber.