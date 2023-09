EA FC 24: Preload gestartet - So viel Speicherplatz braucht das neue 'FIFA'

Statt unter dem Namen FIFA 24 veröffentlicht Electronic Arts seinen diesjährigen Ableger der Fußballsimulation als EA Sports FC 24 – auch kurz EA FC 24 oder nur FC 24 genannt. Der Release ist dabei aufgeteilt. Während Besitzer*innen der Ultimate Edition bereits ab dem 22. September losspielen dürfen, müssen sich alle anderen bis zum 29. September gedulden.

Um so oder so keine Zeit zu verschwenden, kann das Spiel dank des Preloads vorab heruntergeladen und installiert werden. Wie viel Speicherplatz ihr dafür freiräumen müsst, wissen wir in einigen Fällen auch schon.

Die Preload-Zeiten für EA FC 24

Der X-Account (ehemals Twitter) PlayStation Game Size hat mal wieder Informationen aus der PlayStation-Datenbank gefischt. Da es zwei Release-Termine gibt, spalten sich die Preloads auf der PlayStation ebenfalls auf:

PS4/PS5 Standard Edition: 27. September 2023

27. September 2023 PS4/PS5 Ultimate Edition: 20. September 2023 - bereits für Vorbesteller*innen verfügbar

Auf anderen Plattformen ist der Preload teilweise auch schon möglich (via Twinfinite):

Xbox One / Series X&S: bereits für Vorbesteller*innen verfügbar

/ bereits für Vorbesteller*innen verfügbar Nintendo Switch: nicht verfügbar

nicht verfügbar PC: bereits für Vorbesteller*innen verfügbar

Downloadgröße

Klammern wir die Nintendo Switch ohne Preload aus, ergeben sich für die Version 1.01 folgende Downloadgrößen:

PS4: 45,834 GB

45,834 GB PS5: 47,793 GB

47,793 GB Xbox One: ca. 45 GB

ca. 45 GB Xbox Series X/S: ca. 45 GB

ca. 45 GB PC: 44,72 GB

Hinweis: Der finale Speicherplatz, den ihr für EA FC 24 braucht, kann auf allen System noch etwas abweichen. Hierbei handelt es sich also um Richtwerte.

Um wie viel Uhr kann ich losspielen? Egal ob ihr über den Early Access der Ultimate Edition schon am 22. September loslegen dürft, oder euch bis zum regulären Release am 29. September gedulden müsst, die Uhrzeiten sind an beiden Release-Tagen gleich. Jeweils um Mitternacht werden die Editionen zum Spielen freigeschaltet.