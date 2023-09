EA Sports FC 24 enthüllt 20 beste Bundesliga-Profis und es gibt nur einen 90er

Dortmund ist dieses Jahr nur einmal in den Top 20 der Bundesliga vertreten.

In wenigen Tagen erscheint mit EA Sports FC 24 der alljährliche Teil von Electronic Arts Fußballsimulation. Die trägt zwar keinen FIFA-Namen mehr, beinhaltet aber wie gehabt den Ultimate Team-Modus. Entsprechend trudeln nach zahlreichen Leaks nun die ersten offiziellen Ratings der Spieler*innen ein. Darunter auch die der Bundesliga – sowohl die der Männer als auch Frauen.

Dieses Jahr dominieren der FC Bayern München und VfL Wolfsburg die oberen Ränge. Allerdings hat nur ein Spieler eine Wertung von 90 geschafft.

Die Top 20 Spieler und Spielerinnen der Bundesliga

Harry Kane (FC Bayern München) - 90 Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) - 88 Joshua Kimmich (FC Bayern München) - 88 Ewa Pajor (VfL Wolfsburg) - 87 Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) - 87 Gregor Kobel (Borussia Dortmund) - 87 Manuel Neuer (FC Bayern München) - 87 Lea Schüller (FC Bayern München) - 86 Matthijs De Ligt (FC Bayern München) - 86 Jamal Musiala (FC Bayern München) - 86 Merle Frohms (VfL Wolfsburg) - 85 Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) - 85 Svenja Huth (VfL Wolfsburg) - 85 Kingsley Coman (FC Bayern München) - 85 Leon Goretzka (FC Bayern München) - 85 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) - 85 Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 85 Linda Dallmann (FC Bayern München) - 84 Pernille Harder (FC Bayern München) - 84 Georgia Stanway (FC Bayern München) - 84

Alle offiziellen FC 24-Ratings findet ihr auf der offiziellen Webseite von EA. Dort könnt ihr auch Filter einstellen, um etwa euren Lieblingsverein oder bestimmte Spieler*innen zu suchen.

Sucht ihr nur nach den besten männlichen Spielern, hat EA die Top 24 dafür über X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Da hier auch die Spielerinnen der Google Pixel Bundesliga rausgerechnet wurden, sehen die unteren Ränge der Topliste noch etwas anders aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Weitere Ratings (u.a. Serie A, U21 Talente) will Electronic Arts die kommenden Tage veröffentlichen.

ES Sports FC 24 ist der erste Teil der Fußballsimulation ohne FIFA-Namenslizenz. Er erscheint am 29. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Wer die Ultimate Edition besitzt, kann schon am 22. September durch den Vorabzugriff losspielen.