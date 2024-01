EA FC 24: Großer TOTY-Leak verrät schon jetzt eure meistgewählten Spieler

Seinen Namen im TOTY-Leak zu sehen, ist keine wirkliche Überraschung: Jude Bellingham

Ganz traditionell werden auch in diesem Januar die Spieler – und erstmals auch die Spieler*innen – des Team of the Years (kurz: TOTY) im aktuellen EA-Fußballspiel gewählt. Wer mochte, konnte bis zum 15. Januar für seine Favoritinnen und Favoriten in EA Sports FC 24 abstimmen, alle nominierten Kicker*innen findet ihr hier.

Ursprünglich sollten die Ergebnisse am 19. Januar bekannt gegeben werden, dann hätte feststehen sollen, wer Teil der TOTYs ist. Doch jetzt ist das Ganze offenbar schon früher ans Licht bekommen – durch einen Leak.

Angeblich ein Spieler aus der Bundesliga im TOTY

Woher kommt der Leak? Vom bekannten Ultimate-Team-Leaker "FUT Sheriff". Der gilt zwar als recht verlässlich, ihr solltet die folgende Liste aber trotzdem als das betrachten, was sie ist. Nämlich ein Gerücht.

Folgende Spieler sollen angeblich im TOTY für EA Sports FC 24 sein:

Alisson (FC Liverpool)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Virgil Van Dijk (FC Liverpool)

Ruben Dias (Manchester City)

Theo Hernandez (AC Mailand)

Rodri (Manchester City)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Lionel Messi (Inter Miami)

Kylian Mbappe (Paris St. Germain)

Erling Haaland (Manchester City)

Wie realistisch ist das? Da bei der TOTY-Wahl sehr oft nach Popularität gewählt wird: ziemlich. Dass insbesondere im offensiven Mittelfeld- und Angriffsbereich Namen wie Lionel Messi oder Erling Haaland auftauchen würden, ist jedenfalls keine Überrschung.

Dafür aber sicherlich der einzige Name aus der Bundesliga. Jeremie Frimpong spielt mit Bayer Leverkusen derzeit zwar eine bärenstarke Saison, auf der TOTY-Liste hätten wir ihn aber trotzdem nicht unbedingt vermutet.

Nochmal: Hierbei handelt es sich um einen Leak, der aber natürlich nicht zwangsläufig stimmen muss. Einen Leak zu den Spielerinnen des Frauen-TOTYs hat FUT Sheriff übrigens nicht zu bieten.

EA Sports FC 24 ist seit dem 29. September 2023 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich. Es ist der erste EA-Fußballtitel unter diesem Namen, zuvor hatte die Serie jahrzehntelang unter dem berühmten "FIFA" firmiert.

Was sagt ihr zu der TOTY-Leakliste? Sind für euch Überraschungen dabei? Und wie habt ihr abgestimmt?