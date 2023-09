EA FC 24 Soundtrack: Alle Songs bekannt und ihr könnt auf Spotify direkt reinhören

Der offizielle Soundtrack für EA Sports FC 24 ist bekannt.

Jährlich ein neues FIFA, jährlich ein neuer Soundtrack, der das Spielerlebnis mit prägt. Das ändert sich auch dieses Jahr nicht, neuer Name hin oder her. Aber welche Songs begleiten uns in EA Sports FC 24? Wir haben die volle Liste für euch und eine gute Nachricht für Spotify-Nutzer*innen: Ihr könnt euch den gesamten offiziellen Soundtrack noch vor Release der Fußballsimulation anhören.

Alle Songs des EA FC 24 Soundtracks auf einem Blick

Die Reihenfolge basiert auf der Spotify-Playlist.

Lala – Myke Towers Phone – Meduza, Sam Tompkins, Em Beihold Eurostar (feat. Central Cee) – Ninho, Central Cee Bichotag – Karol G Angry – The Rolling Stones The Hillbillies – Baby Keem, Kendrick Lamar Portrait of a Black Slate – Lovejoy Rumble – Skrillex, Fred again…, Flowdan Mercy (feat. Jacob Lusk) – The Blessed Madonna, Jacob Lusk, Gabriels Killa – Hava, Dardan Worms – Ashnikko Heavier – Odesza, Yellow House Vibration – Kaleena Zanders, Shift K3Y Passport Bros (with J. Cole) – Bas, J. Cole Longevity Flow – Stormzy The Sea – Romy Good Lies – Overmono Wait For It – Salute Don't Let The Devil (feat. thankugoodsir) – Killer Mike, El-P, thankugoodsir Seaforth – King Krule 6am – Channel Tres Going Kokomo – Royel Otis Nice 2 me – Piri, Tommy Villiers One Of Those Days (feat. Lil Yachty & with 347aidan) – Zack Bia, 347aidan, Lil Yachty Catalyst – Droeloe, Imanu Lonely – The Blaze They Don’t Love It – Jack Harlow For Granted – Yaeji Amnesia – M83 Rasen in Okinawa – Awich, Tsubaki, Ozworld, Chico Carlito Superstar – Balters Only, Micky Modelle, Simone Denny Show Me The Money (with Tkay Maidza) – Snakehips, Tkay Maidza Mamgobhozi – Major Lazer, Major League Djz, Brenda Fassie There She Goes – Ezekiel I Just Wanna Dance – Higgo, mustbejohn Dreaming of You – Disrupta Stone – Effy, Flowdan Complicated (feat. Young Franco) – Winston Surfhirt, Young Franco Hold On – Ill Peach Protein v2 – Jeshi, Obongjayar, Westside Boogie The Stranger – Gus Dapperton Poster Boy – 2holis The Hard Way – Sid Sriram Cracked Screen – Blackwave, Lute Osama – Zakes Bantwini, Kasango, Bruno Be, Ralk Tommy – Walker. Assumptions (Jengi Remix) – Sam Gellaitry, Jengi Avviso – Ariete Flatline – Frost Children Why You Waiting? – Doktor, Serum, Agent Sasco (Assasin) Pinking Shears – Mandy, Indiana Nothing Matters – The Last Dinner Party Bored – Swim School Doolally – Hak Baker EZ 4 Me – Bianca Oblivion, Eliza Legzdina The World’s Biggest Paving Slab – English Teacher Haunt My Mind (Machinedrum Remix) – Imanu, Tudor, Machinedrum We Can Be Anything – Baby Queen Formula – Dumb Buoys Finishing Club, Merlyn Wood, joe unknown Relentless – Ternion Sound, Pav4n, Strategy, Hypho Waiting To Go – DRS, Duskee, Disrupta I’ve got a bf (best friend) – Willo, niina Fist In The Sky – Jords, Jordan Mackampa That Girl – Bree Runway Follow the Cyborg – Miss Grit Not Today – Matata, Liam Bailey Who Else Would It Be – KayCryy My Way – Charlotte Devaney Pro Freak (with Doechii, Fatman Scoop) – Smino, Doechii, Fatman Scoop I Can’t Stay – Charlie Brix, Visages, DRS Sekkle In – Halogenix, Sparkz Pemmican – La Fine Equipe, Gaël Faye So Clear – Fliptrix Better Than I? – Shakes Get It – Kah-Lo R.A.V.E.A.S.A.P (Unglued Remix) – Gardna, Unglued MMM – Skinny Local, Cartel Madras Paradox – Slumberjack, The Kite String Tangle Absolutely Tidy – Illaman, Pitch 92, Pav4n 1,2 & Mer – Baby Mala Gan Ainm – Whenyoung Tings My Way – Freq Motif, Magugu Fuera de Vista – Run The Jewels, Baco Exu do Blues, Trooko I Go Get It – Souls Of Creation, Bobbie Johnson Eyelids – Police Car Collective, Cole Bleu

Auf Spotify könnt ihr euch den Soundtrack bereits anhören

Ihr wollt euch den Soundtrack direkt auf die Ohren geben und seid beim Musik-Streaming-Dienst Spotify angemeldet? Dann findet ihr dort die Playlist "EA Sports FC 24 Official Soundtrack":

Die FC 24-Playlist beinhaltet die oben genannten 85 Songs, die bei einem Durchlauf 4 Stunden und 15 Minuten Musik bieten. Der Mix umfasst über 100 Künstler*innen aus mehr als 30 Nationen.

EA Sports FC 24 ist der erste "FIFA"-Ableger von Electronic Arts unter dem neuen Namen. Regulärer Release ist am 29. September. Alle mit der Ultimate Edition oder EA Play dürfen schon am 22. September loslegen.

