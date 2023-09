RIP FIFA: EA entfernt alle FIFA-Spiele aus allen Stores - es gibt nur noch EA Sports FC

FIFA gibt es ab jetzt online nicht mehr zu kaufen.

In diesem Jahr erscheint EAs beliebte Fußballreihe erstmals nicht mehr unter dem FIFA-Namen, stattdessen heißen die Spiele in Zukunft EA Sports FC. Spielerisch ändert sich durch die Namensänderung für Fans kaum etwas. Dafür gibt es aber eine ganz andere Konsequenz, mit der viele wohl nicht so plötzlich gerechnet haben dürften: EA hat die alten FIFA-Titel jetzt nämlich über Nacht aus den Stores genommen.

FIFA 14 bis 23 gibt's jetzt nicht mehr in den Stores

Passend zum kommenden Release des diesjährigen Ablegers EA Sports FC 24 am 29. September hat EA jetzt nämlich die alten FIFA-Spiele aus den digitalen Stores von PlayStation, Microsoft, Nintendo, Steam und dem Epic Games Store entfernt. Die Seiten bestehen zwar noch, allerdings gibt es keine Kaufmöglichkeit.

Das heißt, dass FIFA 14 bis 23 jetzt nicht mehr auf normalem Wege digital erworben werden können. Auf der Steam-Seite des letztjährigen Titels FIFA 23 heißt es lediglich:

Auf Anfrage des Publishers ist EA SPORTS™ FIFA 23 nicht mehr auf Steam gelistet und wird nicht mehr in der Suche erscheinen.

Ist FIFA noch spielbar? Immerhin, habt ihr die Titel zuvor bereits gekauft, könnt ihr sie weiterhin problemlos auf eure Konsolen oder Rechner runterladen. Wollt ihr einen der Titel allerdings noch nachholen, wird es abseits der physischen Releases schwieriger.

Für FIFA 22 und FIFA 23 könnt ihr immerhin noch auf ein EA Play-Abo zurückgreifen. Für 3,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro für 12 Monate könnt ihr über den Spielekatalog die beiden Titel weiterhin zocken. Wie lange sie allerdings noch in der EA Play-Bibliothek bleiben, ist eine andere Frage.

EAs Entscheidung ist nicht unbedingt überraschend, immerhin ist nach 20 Jahren jetzt die Lizenz für die Namensrechte des Weltfußballverbandes ausgelaufen. Dass die Spiele aber komplett ohne Vorwarnung aus den Stores entfernt wurden, dürfte doch so manchen Fan stören.

Wer dagegen auf den Nachfolger wartet, muss sich immerhin nicht mehr lange gedulden. Schon am 29. September erscheint EA Sports FC 24. Wer die Ultimate Edition vorbestellt oder ein EA Play-Abo hat, kann sogar bereits seit einigen Tagen loszocken.

Stört es euch, dass die alten FIFA-Spiele nicht mehr digital erhältlich sind, oder habt ihr sie eh bereits?