EA Sports FC 24: FUT-Leak zeigt, dass Ronaldo abgestraft wird - auch Messi hat geringere Werte

Einst bei Real Madrid, spielt Ronaldo mittlerweile bei al-Nassr, was sich auch bei seinen Werten bemerkbar macht.

Auch wenn Electronic Arts mit EA Sports FC 24 auf die FIFA-Lizenz verzichtet, können wir im Ultimate Team-Modus wie gewohnt mit Top-Spielern aus aller Welt unseren eigenen Kader zusammenstellen, um damit die Konkurrenz vom Platz zu fegen. Die jährlichen Spieler-Ratings spielen dabei eine wichtige Rolle und werden entsprechend mit Spannung erwartet.

Noch kennen wir die offiziellen Werte für EA Sports FC 24 nicht, ein Leak gibt uns aber bereits einen guten Einblick – und zeigt auch, das zwei besondere Stars Federn lassen müssen.

Ronaldo rutscht in die 80er ab, Messi kann sich noch gerade so halten

Der besagte Leak stammt von X-User (ehemals Twitter) DonkTrading. Er postete viele Spielerwerte, in denen die Transfers, aber auch das steigende Alter von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi deutlich werden.

Während Messi, der von Paris Saint-Germain zu Inter Miami wechselte, im Vergleich zu FIFA 23 nur einen Punkt einbüßen muss und damit auf eine 90 kommt, trifft es Ronaldo härter. Mit einem Wert von 86 muss er vier Punkte einbüßen und rutscht damit aus dem 90er-Bereich, was vielleicht auch an seinem Wechsel von Manchester United nach al-Nassr FC, einem Verein in der höchsten saudi-arabischen Liga, liegen dürfte.

Aber auch andere Spieler werden herabgestuft, oder aber eben aufgewertet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hier ein Überblick über die ersten geleakten Spielerwertungen in EA Sports FC 24 (via CharlieIntel):

Lionel Messi (Inter Miami): 90

Cristiano Ronaldo (al-Nassr FC): 86

Martin Odegaard (FC Arsenal): 87

Lautaro Martinez (Inter Mailand): 87

Marquinhos (Paris Saint-Germain): 87

Frenkie De Jong (FC Barcelona): 87

Mike Maignan (AC Mailand): 87

Luka Modric (Real Madrid): 87

Heung Min Son (Tottenham Hotspur): 87

Manuel Neuer (FC Bayern München): 87

Sophia Smith (Portland Thorns FC): 88

Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain): 88

Bernardo Silva (Manchester City): 88

Victor Osimhen (SSC Neapel): 88

Federico Valverde (Real Madrid): 88

Paulo Dybala (AS Rom): 86

Julian Alverez (Manchester City): 80

Alexis Mac Allister (FC Liverpool): 82

Enzo Fernandez (FC Chelsea): 83

Lisandro Martinez (Manchester United): 84

Marcos Acuna (FC Sevilla): 85

Natürlich handelt es sich hierbei nur um einen Leak, der sich nicht bewahrheiten muss. Sollte das jedoch der Fall sein und der Wert eures Lieblingsspielers gefällt euch nicht, dann keine Sorge: In EA Sports FC 24 gibt es die Möglichkeit, die Spieler-Ratings zu erhöhen:

Mehr zum Thema Evolution für Ultimate Team: In EA Sports FC 24 könnt ihr Spieler-Ratings selbst erhöhen von Dennis Michel

Was sich bei Ultimate Team sonst noch ändert, zeigt euch dieses Video:

6:33 EA Sports FC 24 kommt mit großen Neuerungen für Ultimate Team

EA Sports FC 24 ist der erste Titel der Fußballsimulation von Electronic Arts, der nach der Trennung von der FIFA-Lizenz auf den Markt kommt. Inhaltlich soll sich aber nicht viel ändern, wir dürfen also das gewohnte "FIFA"-Erlebnis erwarten.

Das Fußballspiel erscheint regulär am 29. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Wer die Ultimate Edition besitzt, darf dank Early Access schon am 22. September loskicken.