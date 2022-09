FIFA 23 macht Spieler-Ratings offiziell - Welche sind die besten?

FIFA 23 steht vor der Tür und hat bereits den einen oder anderen Schuss ordentlich an die Latte gedonnert. Bis das Runde dann ins Eckige kommt, dauert es nicht mehr lange und dementsprechend rührt EA die Werbetrommel. Das bedeutet in diesem speziellen Fall, dass es jetzt auch ganz offizell die Ratings und Werte der einzelnen Spieler zu sehen gibt – nachdem sie schon einen Monat vor Release mit dem kompletten restlichen Spiel geleakt worden waren.

EA enthüllt die Ratings der FIFA 23-Spieler jetzt auch offiziell

Die Werte sind da: Jedes Jahr werden aufs Neue die Werte aka Ratings der FIFA-Spieler*innen festgelegt. Sie basieren dabei stets auf den Leistungen der echten Menschen und was diese im vergangenen Jahr für Dinge erreicht haben. Dementsprechend werden die Werte unter Fans im Vorfeld heiß debattiert. Jetzt veröffentlicht EA die Werte-Datenbank für FIFA 23.

Das sind die besten FIFA 23-Spieler: Selbstverständlich kommt so immer auch ein bisschen Bewegung in die Riege der besten Sportler*ìnnen. Zum Beispiel bekommt Lionel Messi dieses Mal zwei Punkte in der Gesamtwertung weniger spendiert, dafür steigt Karim Benzema auf den Wert 91.

Hier seht ihr das Ranking:

Karim Benzema: 91 Robert Lewandowski: 91 Kylian Mbappé: 91 Kevin De Bruyne: 91 Lionel Messi: 91 Mohamed Salah: 90 Virgil van Dijk: 90 Cristiano Ronaldo: 90 Thibaut Courtois: 90 Manuel Neuer: 90 Neymar Jr: 89 Heung Min Son: 89 Sadio Mané: 89 Joshua Kimmich: 89 Casemiro: 89

Auf der offiziellen Seite könnt ihr die einzelnen Werte bestimmter Spieler jetzt miteinander vergleichen, gezielt nach einzelnen Sportlern suchen und natürlich auch sonst nach Herzenslust alle vertretenen Fußballer durchstöbern. So geht das sehr angenehm und unkompliziert.

Eigentlich schon geleakt: Diese Veröffentlichung folgt natürlich einem gigantischen Eigentor. Vor Kurzem hat EA erst aus Versehen bereits das komplette Spiel veröffentlicht. Obwohl es erst einen Monat später (am 30. September) erscheint, konnten viele Fans bereits nach Herzenslus spielen, was so natürlich nicht geplant war.

Hier könnt ihr euch einen FIFA 23-Trailer ansehen:

A propos FIFA Ultimate Team: Der umstrittene Online-Modus FIFA Ultimate Team (=FUT) ändert sich zwar in einigen Kleinigkeiten, aber bei den Lootboxen bleibt alles beim Alten. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ihr diese Lootboxen angeblich liebt – zumindest sieht das EA so. Kein Wunder, dass der Publisher nichts daran ändert, immerhin macht er so unglaublich viel Geld.

Wie findet ihr die einzelnen Bewertungen? Wie würdet ihr das Spieler-Ranking ändern?