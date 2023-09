EA Sports FC 24-Leak: Das sind die 50 besten Spieler für Ultimate Team

Wer sind die Top 50 Spieler*innen für FUT in diesem Jahr?

Electronic Arts verzichtet mit EA Sports FC 24 zwar seit diesem Jahr darauf, seine beliebte Fußballsimulation über die FIFA-Lizenz auf den Markt zu bringen, das bedeutet aber nicht, dass sich an anderer Stelle groß was an dem Spielkonzept ändert. Auch im nächsten Teil werden wir uns wieder über den Ultimate Team-Modus einen Kader frei zusammenstellen.

Welche Spieler*innen die höchsten Spielerwerte haben und sich daher besonders lohnen, wird dabei jedes Jahr aufs Neue mit Spannung erwartet. Gewissheit bekommen wir zwar erst zum Release, Leaks gibt es aber jetzt schon zu Genüge. So sickerte bereits durch, dass sowohl Messi als auch Ronaldo heruntergestuft werden. Dank FUT-Scoreboard kennen wir nun aber wohl auch die kompletten Top 50 Spieler*innen (via Comicbook).

Das sind laut Leak die Top 50 in EA Sports FC 24

Bei den folgenden Spielerwertungen handelt es sich um die Gesamtwertung:

ST Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain (91) ST Erling Haaland – Manchester City (91) CAM Kevin De Bruyne – Manchester City (91) CAM Alexia Putellas – FC Barcelona Femeni (91) RW Lionel Messi – Inter Miami (90) ST Sam Kerr – Chelsea Women (90) ST Robert Lewandowski – FC Barcelona (90) ST Harry Kane – FC Bayern München (90) CF Karim Benzema – Al-Ittihad (90) GK Thibaut Courtois – Real Madrid RW Graham Hansen – FC Barcelona Femeni (90) CM Aitana Bonmati – FC Barcelona Femeni (90) GK Marc-Andre Ter Stegen – FC Barcelona (89) LW Neymar Jr. – Al Hilal (89) CDM Casemiro – Manchester United (89) CB Virgil Van Dijk – FC Liverpool (89) CB Ruben Dias – Manchester City (89) ST Alex Morgan – San Diego Wave (89) GK Alisson – FC Liverpool (89) ST Ada Hegerberg – Olympique Lyon (89) ST Kadidiatou Diani – Olympique Lyon (89) CDM Rodri – Manchester City (89) CB Mapi Leon – FC Barcelona Femeni (89) LW Vinicius Jr. – Real Madrid (89) RW Mohamed Salah – FC Liverpool (89) ST Antoine Griezmann – Atletico Madrid (88) GK Ederson – Manchester City (88) GK Jan Oblak – Atletico Madrid (88) CAM Bruno Fernandes – Manchester United (88) CDM Joshua Kimmich – FC Bayern München (88) CAM Bernardo Silva – Manchester City (88) ST Alexandra Popp – VfL Wolfsburg (88) CF Debinha – Kansas City Current (88) CB Irene Paredes – FC Barcelona Femeni (88) CB Wenide Renard – Olympique Lyon (88) LM Guro Reiten – Chelsea Women (88) ST Victor Osimhen – Napoli (88) CM Patricia Guijarro – FC Barcelona Femeni (88) CM Federico Valverde – Real Madrid (88) GK Christiane Endler – Yon (88) ST Marie-Antoinette Katoto – Paris Saint-Germain (88) ST Sophia Smith – Portland Thorns (88) GK Manuel Neuer – FC Bayern München (87) LW Heung-Min Son – Tottenham Hotspur (87) CM Luka Modric – Real Madrid (87) CB Marquinhos – Paris Saint-Germain (87) GK Mike Maignan – AC Milan (87) CAM Martin Odegaard – Arsenal (87) CM Frenkie De Jong – FC Barcelona (87) ST Lautaro Martinez – Inter Milan (87)

Die Top 50 endet bei einer Spielerwertung von 87. Entsprechend kommt auch Cristiano Ronaldo nicht vor, der im Vergleich zu FIFA 23 ganze vier Punkte einbüßen musste. Sollte euch das stören, könnt ihr in EA Sports FC 24 etwas dagegen tun:

Ist der Leak vertrauenwürdig? Ja, denn FUT-Scoreboard hat sich in der Vergangenheit bereits als durchaus sichere Quelle herausgestellt. Die Daten sollen außerdem direkt aus der Datenbank von Electronic Arts stammen. Nichtsdestotrotz ist und bleibt es ein unbestätigter Leak. Im finalen Spiel können wie Spielerwerte also trotzdem anders aussehen.

EA Sports FC 24 erscheint am 29. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC.

Was haltet ihr von den Spielerwerten?