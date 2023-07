EA Sports FC: Leaks zeigen alle neuen Ligen, Teams und Stadien

Leaker wollen von mehreren Ligen, Teams und Stadien erfahren haben.

Aus FIFA wird EA Sports FC. EA hatte seine Partnerschaft mit FIFA beendet und veröffentlicht den diesjährigen Titel deshalb unter neuem Namen. In einem Deal konnte sich EA Sports FC bislang den spanischen Verband LaLiga und andere erste Lizenzen sichern. Doch mehrere Leaks berichten nun von weiteren möglichen Ligen, Teams und Stadien, die es im Spiel geben soll.

EA Sports FC: Alle möglichen Ligen, Teams und Stadien

Welche neuen Ligen soll es geben? Der Twitter-Account FUTZONEFIFA hat bereits geleakt, dass die rumänische Superliga ihren Einzug ins Spiel halten wird. Außerdem soll mit der Botola Pro Inwi die Liga von Marokko vertreten sein:

Zusätzlich zu den traditionellen Ligen wie der UEFA Champions League und der Europa League soll es außerdem prominente Ligen der Frauen geben. Dazu zählen beispielsweise folgende Ligen:

UEFA Women’s Champions League

Barclays Women’s Super League (England)

National Women’s Soccer League (USA)

D1 Arkema (Frankreich)

Wie sieht es mit neuen Teams aus? Neben den 32 Spielern aus der rumänischen Superliga und der marokkanischen Botola Pro 1 soll der FC Barcelona als altbekannter Fußballclub zurückkehren. EA und Konami streiten sich aktuell darum, wer die Lizenzrechte am spanischen Fußballclub bekommen soll.

Zuletzt konnte Konami den Club für sich gewinnen, doch möglicherweise könnten wir den FC Barcelona dieses Jahr in EA Sports FC sehen. Die Entscheidung soll in diesem Monat öffentlich gemacht werden.

Was gibt es an neuen Stadien? Bislang ist nur ein neues Stadium geleakt worden, das in EA Sports FC kommen soll. Dabei handelt es sich um das Camo Nou Stadion in Barcelona, das vom FC Barcelona als Heimspielstätte genutzt wird. Es sei egal, wie der Deal mit FC Barcelona ausgehen wird, das Stadion käme so oder so nach EA Sports FC.

Doch bedenkt, dass es sich bei diesen Infos bisher nur um Gerüchte handelt. Wir sollten die Leaks mit Vorsicht genießen, bis EA erste offizielle Informationen preisgibt. Womöglich könnte es schon diesen Monat so weit sein, dass EA enthüllt, welche Ligen, Stadien und Teams dabei sind.

Welche Teams, Stadien und Ligen dürfen eurer Meinung nach auf keinen Fall fehlen?