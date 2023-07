EA Sports FC-Release und Early Access geleakt: Für Vorbesteller gehts viel früher los

Der Release von EA Sports FC ist geleakt und es scheint, als würde der Early Access weit früher starten.

So langsam aber sicher starten wir in die heiße Phase des neuen FIF ...von EA Sports FC. Noch im Juli will EA Sports erste handfeste Infos zum neuen Fußballspiel für Konsolen und PC enthüllen. Vorab ist jetzt bereits der Release und der angebliche Start des Early Access geleakt.

Release: 29. September 2023

29. September 2023 Early Access: 22. September 2023

Woher stammt der Leak? Die Informationen stammen von der Seite Dealabs und wurden zuvor von Leaker Billbil-kun via Twitter geteilt.

Wie bei Leaks und Gerüchten üblich, haben wir EA um ein Statement gebeten und werden den Artikel nach Erhalt neuer Informationen aktualisieren.

Weitere Infos folgen in Kürze...