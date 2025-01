"EA FC 25 ist hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben" - EA äußert sich zu Verkaufszahlen

EA Sports FC 25 war zwar sicherlich kein Verkaufs-Flop, blieb aber hinter den Erwartungen zurück.

Electronic Arts hat in einem offiziellen Statement vorläufige Finanzzahlen veröffentlicht und ein Fazit zu den Verkäufen seiner großen Herbst-Titel gezogen: EA Sports FC 25 und Dragon Age: The Veilguard.

Beide Spiele konnten die Erwartungen des Unternehmens im ersten Quartal nicht erfüllen und in der Folge hat EA die prognostizierten Einnahmen für das Geschäftsjahr 2025 nach unten korrigiert.

EA Sports FC 25 Verkaufszahlen sind niedriger als erwartet

EA CEO Andrew Wilson erklärt in der offiziellen Veröffentlichung, EA Sports FC 25 sei hinter den Nettobuchungserwartungen zurückgeblieben. Er erinnert in dem Zuge aber auch gleich an die Gameplay-Verbesserungen, die mit einem Update im Januar an der Fußball-Sim vorgenommen wurden und erklärt:

Das positive Feedback der Spieler und die ersten Ergebnisse sind ermutigend.

Wilson spricht damit den kürzlich veröffentlichten Patch an, der negatives Feedback aus der Community berücksichtigte und sich damit auch wirtschaftlich auszahlen soll – so EAs Hoffnung.

Insgesamt steckten laut offizieller Aussage um die 50 Änderungen in dem Update, darunter eine erhöhte Geschwindigkeit für Pässe, effektivere Schüsse innerhalb der Strafräume und verbessertes Torhüterverhalten bei Pfostenschüssen.

Ein Flop war EA Sports FC 25 trotz Kritik und der nicht erfüllten Erwartungshaltung ohnehin bei Weitem nicht. In Europa steht die Sim auf Platz 1 der Verkaufszahlen, wie ein Bericht von VGC zeigt, der sich auf Zahlen von Games Sales Data stützt.

Der Bericht weist aber auch schon darauf hin, dass die Verkaufszahlen von FC 24 im selben Zeitraum etwas stärker waren.

Auch das neue Dragon Age erfüllt die Erwartungen nicht

Beim mittlerweile vierten Dragon Age-Ableger sieht die Sache noch mal ganz anders aus. The Veilguard ist erst ganze zehn Jahre nach dem Vorgänger Inquisition erschienen und hat vor allem beim Gameplay ziemlich viel am Konzept der Reihe umgekrempelt.

Auf Metacritic erzielte das Fantasy-RPG damit einen 82er-Schnitt. Bei den User-Bewertungen und Verkaufszahlen sieht es allerdings anders aus. Mit nur 1,5 Millionen Einheiten lag der Titel, wie EA jetzt bekanntgegeben hat, 50% unter den Erwartungen des Publishers.

Aktuell ist es aber sicher noch zu früh, um zu spekulieren, was das für die Zukunft der Reihe bedeutet.

